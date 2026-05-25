Quintero no se quedó callado ante la fuerte ‘amenaza’ de De la Espriella: “Un verdadero león no le teme a un pobre tigre”

El escenario político en Antioquia se encendió este 24 de mayo luego de un fuerte cruce de declaraciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero. Durante el cierre de su gira en territorio antioqueño, el abogado y aspirante lanzó una dura advertencia contra el funcionario del gobierno de Gustavo Petro, prometiendo acciones contundentes en un eventual mandato suyo, lo que provocó una respuesta inmediata y desafiante por parte del exalcalde de Medellín.

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Durante su intervención pública ante sus simpatizantes, De la Espriella utilizó un lenguaje directo y punzante para referirse a la gestión de Quintero, apelando al uso de su conocido pseudónimo y vinculándolo directamente con las políticas del Gobierno Nacional. El candidato enfatizó que su proyecto político busca desplazar a las figuras tradicionales y a los alfiles del petrismo.

En su declaración pública, de la Espriella arremetió contra el superintendente con estas palabras de advertencia:

“En la era del tigre, vamos a marcar un nuevo camino para esta patria. Porque la época de los siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó. La era de Petro y su heredero se acabó. La era de ‘Pinturita’ se acabó. ‘Pinturita’, el daño que le has hecho a Medellín no quedará impune y el 8 de agosto sabrás lo duro que muerde el tigre”.

El uso del calificativo “Pinturita” alude al apodo que Quintero recibió durante su administración en la capital antioqueña, originado tras su decisión de no reprimir con fuerza pública a estudiantes que vandalizaron una sede bancaria, bajo el argumento de que “un grafiti se limpia con pinturita, una muerte no tiene cura”.

La respuesta de Quintero desde la Superintendencia

La réplica del funcionario no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, Daniel Quintero contestó de manera tajante a las afirmaciones del candidato presidencial, defendiendo su trayectoria en el sector público y su rol actual en la vigilancia del sistema de salud colombiano.

Quintero restó importancia a las advertencias de De la Espriella, enumerando los distintos sectores de poder y empresariales con los que ha mantenido tensiones políticas a lo largo de su carrera en Medellín y a nivel nacional.

“Me le he parado a Uribe, Duque, Fico, Ramos, el GEA, las mafias de Hidroituango y ahora a las de la salud. Un verdadero león no le teme a un pobre tigre”, sentenció el superintendente.

Este nuevo round político a una semana de la primera vuelta presidencial refleja cómo la disputa por el control de las narrativas en Antioquia, una plaza electoral histórica sigue siendo el epicentro de los discursos de campaña.