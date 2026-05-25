Dueña de Beauty Láser reveló crucial detalle sobre desaparición de Yulixa Toloza: esto le dijo a la Fiscalía

El pasado 19 de mayo, se conoció la trágica noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció en el sur de Bogotá tras someterse a un procedimiento estético en la clínica irregular Beauty Láser M.L. A lo largo de los días siguientes a la trágica confirmación de su fallecimiento, han ido saliendo a la luz más detalles sobre el crimen en el que estaría involucrada la dueña del establecimiento, María Fernanda Delgado, y otras personas que participaron en la cirugía y en la desaparición del cuerpo.

Esto le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: dueña de Beauty Laser habría pagado para desaparecer carro del traslado, dijo Fiscalía

La mujer fue capturada junto con su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, en el municipio de Guanare, capital del estado Portuguesa, en Venezuela, por las autoridades del país vecino. En sus declaraciones, Delgado afirmó que la víctima, quien fue transportada en un vehículo desde la clínica estética hasta ser abandonada en zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, no falleció en el establecimiento clandestino.

Según su versión, revelada por Noticias RCN, Toloza fue sacada de la clínica con vida, y falleció durante el trayecto en el vehículo en el que fue trasladada. La propietaria de Beauty Láser aseguró que la víctima aún presentaba signos vitales cuando salió del lugar ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Lea también: Revelan la última imagen con vida y los chats falsos que hunden a Beauty Laser tras la muerte de Yulixa Toloza

De acuerdo con sus declaraciones, quien tomó la decisión de abandonar el cuerpo de Toloza fue un hombre identificado como “Leo”, señalado por las autoridades como el supuesto anestesiólogo y actualmente prófugo de la justicia.

Ahora, la investigación se centra el encontrar a “Leo”, cuya actuación habría sido crucial tanto en el deterioro de la salud de Toloza como en el abandono de su cuerpo.