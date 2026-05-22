Revelan la última imagen con vida y los chats falsos que hunden a Beauty Laser tras la muerte de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación destapó las pruebas técnicas que exponen el grado de frialdad con el que operó el personal de Beauty Láser, el centro estético clandestino del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde Yulixa Consuelo Toloza perdió la vida tras someterse a una lipólisis láser. Una fotografía de ingreso y un cruce de mensajes de texto manipulados conforman la columna vertebral de la investigación judicial que ya deja cinco personas capturadas.

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El expediente ubica a la mujer de 52 años pasadas las 8:05 a. m. del miércoles 13 de mayo de 2026. Vestida con sudadera negra y tenis blancos, llamó en la puerta del establecimiento portando equipaje para lo que suponía sería una estadía de recuperación. Ingresó en óptimas condiciones de salud, acompañada de su amiga Amalia Pardo.

La situación clínica se tornó crítica en cuestión de horas. De acuerdo con una investigación revelada en exclusiva por Noticias RCN, el testimonio de Pardo Cortés ante el ente acusador detalló el declive físico de la víctima. La acompañante abandonó el lugar a las 4:01 p. m., pero antes relató haber visto a su amiga en un estado de salud alarmante: “Encontrándola en una camilla en el segundo piso, cubierta y con el cuerpo frío, precisando que sus manos se encontraban totalmente heladas”, detalló al canal televisivo.

La coartada digital para desviar a las autoridades

Con Yulixa sufriendo complicaciones severas que derivarían en una falla multisistémica, y ante la insistencia de sus amigas Estefanía y Yuri, quienes a las 8:54 p. m. escribían desesperadas advirtiendo que llevarían a la Policía al lugar, los encargados del falso quirófano fabricaron una fachada digital.

Desde el celular de la víctima respondieron los mensajes intentando simular que ella había abandonado la clínica por sus propios medios. “Voy a casa, tengo sueño”, “Voy vomitando. Señor, lléveme al hospital” y “Me encuentro en el hospital de Meissen”, fueron los textos enviados. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que Toloza, inconsciente y sin control motor voluntario para ese momento, no redactó esas palabras. Fue una maniobra de distracción para que los supuestos especialistas iniciaran su plan de fuga.

Arrastrada hacia un vehículo y la cacería de alias Leo

La falsa línea de tiempo se desmoronó con las grabaciones de seguridad de la cuadra. Pasadas las 7:00 p. m., las cámaras captaron a dos hombres cargando a Yulixa a la fuerza para introducirla en un carro particular negro. El rastro de ese vehículo, abandonado luego en Norte de Santander con rastros incriminatorias en su interior, permitió la captura en Cúcuta de Jesús Hernández y Kelvis Sesquera, hoy imputados y enviados a prisión por desaparición forzada.

El cuerpo de Toloza fue arrojado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, donde las autoridades lo hallaron el 19 de mayo. El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la causa del deceso fue una embolia pulmonar producto de la negligencia del procedimiento estético. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el hecho directamente como un asesinato.

El cerco judicial ya cruzó fronteras. En territorio venezolano cayeron María Fernanda Delgado, dueña del local, Edison Torres, administrador y Eduardo David Ramos, el sujeto señalado de fungir como cirujano sin los títulos requeridos. Actualmente, la Policía concentra sus operativos en localizar a alias Leo, el falso anestesiólogo que ingresó al garaje con un informe de cirugía a primera hora de la mañana y que fue captado huyendo en la noche, tratando de ocultar su rostro bajo un saco naranja.