Caso Yulixa Toloza: dueña de Beauty Laser habría pagado para desaparecer carro del traslado, dijo Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló en la audiencia de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, dos conductores en Cúcuta, que María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético Beauty Laser, presuntamente desembolsó la suma de COP 800.000 pesos a dos ciudadanos extranjeros para retirar y ocultar el vehículo en el que se transportó el cuerpo sin vida de la estilista Yulixa Toloza. El automotor, un Chevrolet negro de placas UCQ-340, se constituyó en la pieza angular de la investigación tras la muerte de la mujer de 52 años, derivado de una intervención de lipólisis láser realizada en una clínica clandestina del barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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Según el ente acusador, los fondos fueron triangulados a través de un familiar con el fin de costear viáticos, alimentación y hospedaje de los implicados en la capital de Norte de Santander. La operación quedó al descubierto mediante el rastreo judicial y técnicos de la policía que permitieron interceptar los movimientos de los sospechosos en la zona fronteriza del país.

Coordenadas de WhatsApp y un control remoto en Los Patios

Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso leyó los detalles del seguimiento técnico y los testimonios que vinculan a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado con la estrategia de encubrimiento. La Fiscalía detalló de forma textual cómo los procesados ubicaron la residencia exacta en donde permanecía oculto el vehículo ligado al crimen:

“Indica una vez en territorio colombiano se dirigieron al municipio de Los Patios Norte de Santander, específicamente a una dirección enviada por la mencionada ciudadana, es decir, María Fernanda Delgado Hernández, a través de mensajes de WhatsApp y de material audiovisual que indican mediante videos la ubicación del vehículo con el objetivo de que se ubicara exactamente el lugar en donde reposaba el mismo en donde había sido parqueado, cuál era su señoría la casa de la señora Janet Montagud Guerrero. Al llegar a dicho inmueble, intentan ingresar tocando la puerta de este inmueble sin obtener ninguna respuesta, momento en el cual el señor Sequera activa el control remoto del vehículo logrando significarlo y allí en ese momento, su señoría, gracias a las pesquisas que realizó la SIJÍN por órdenes de policía judicial emanadas, no solamente dentro de esta carpeta, sino dentro del mecanismo de búsqueda urgente, se interceptaron y se condujeron posteriormente a la SIJÍN”.

El testimonio recolectado por las autoridades vincula directamente los recursos económicos con la propietaria del centro clandestino, confirmando que el dinero recibido por el conductor Jesús Alberto Hernández Morales tenía como único fin remover el carro de la propiedad privada donde permanecía resguardado de la vista pública.

Defensa alega detención ilegal por vencimiento de términos

Por su parte, el abogado Samuel Quintero, apoderado de los dos ciudadanos venezolanos capturados en el operativo de la SIJÍN, solicitó formalmente al despacho judicial declarar la ilegalidad del procedimiento de captura y ordenar la inmediata libertad de sus representados, argumentando una supuesta violación a las garantías procesales debido al tiempo transcurrido desde la retención física hasta la presentación ante los tribunales.

El defensor sustentó su reclamación con los siguientes argumentos técnicos presentados ante el estrado:

“Muy respetuosamente, se declare la ilegalidad de la captura de los señores Kelvin Sequera Delgado y Jesús Hernández Morales de acuerdo a que la fiscalía contó con el suficiente tiempo disponible para presentarlo ante un juez de control de garantías y pasadas 32 horas de estar capturados los presenta, su señoría, teniendo el antecedente de lo que sucedió dos días anteriores desde el domingo 17 y lunes 18 de mayo de la presente anualidad. Y como consecuencia, su señoría, le solicito entonces inmediatamente se declare la libertad inmediata de mis defendidos. Haré llegar, entonces, esos oficios que ellos suscribieron el día lunes en la noche así como los pantallazos de la captura de conversación con el señor Kelvin Sequera donde pues data de la hora que él me envió los documentos a mí”.

Pese a los reclamos del apoderado, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Cúcuta declaró ajustado a derecho el procedimiento de captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvin Daniel Sequera Delgado. El despacho concluyó que la judicialización se produjo en un término “objetivamente razonable” para labores de identificación y reseña, descartando la superación del límite de 36 horas determinado por la ley.

Además, ratificó que los elementos materiales demostraron el buen trato físico y psicológico de los detenidos, quienes firmaron sus actas de derechos y contaron con asistencia legal, desestimando los cuestionamientos sobre supuestas irregularidades previas al aclarar que la detención formal bajo orden judicial se ejecutó el 19 de mayo de 2026.

Cinco implicados en el entramado de negligencia estética

El hallazgo del cadáver de Yulixa Toloza se produjo el pasado 19 de mayo en una zona boscosa de difícil visibilidad en el kilómetro 44 de la vía que conecta a los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca. La localización del cuerpo demandó el despliegue de tecnología de drones y personal de criminalística de la SIJÍN, dado que el cuerpo fue abandonado entre la vegetación espesa a un costado de la carretera principal tras haber salido de Bogotá el pasado 13 de mayo.

Las indagaciones preliminares de las autoridades apuntan a que este caso de presunta negligencia médica compromete la participación activa de por lo menos cinco personas, quienes habrían intervenido tanto en el procedimiento quirúrgico irregular dentro del establecimiento Beauty Laser como en el posterior traslado, logística y ocultamiento de evidencias materiales a lo largo del territorio nacional.