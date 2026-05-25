Aberrante: capturan en el Tolima a hombre que habría abusado sexualmente de sus hijas, sobrinas y nietas por 26 años

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un impactante caso de presunto abuso sexual ocurrido durante décadas entre el Tolima y Bogotá. El señalado, un hombre de 60 años de quien no revelaron la identidad, habría agredido sexualmente a sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en hechos que van desde 1998 hasta el 2024.

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El presunto abusador habría cometido los actos en zonas rurales de Fresno y Róvira, en el Tolima, y en la capital colombiana. En los 26 años en que ocurrieron los hechos investigados, el hombre habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de sus ocho familiares siendo menores de edad, lo que consolidó un patrón delictivo sistemático.

Según las evidencias presentadas por la Fiscalía ante un juez penal de control de garantías, la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira. En todos los casos, al parecer, el hombre aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos, de los que evitó señalamientos amenazando de muerte a las menores de edad para que no lo denunciaran.

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Adicionalmente, se conoció que el hombre también habría intimidado y golpeado a su pareja porque se enteró de las agresiones sexuales perpetradas contra sus familiares durante más de dos décadas.

Por todo lo anterior, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al señalado en Fresno. Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.