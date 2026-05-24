Golpe a ollas del ‘Sanber’ en Bogotá; incautan más de 10.000 dosis de estupefacientes en “pagadiarios”

Un nuevo operativo de las autoridades volvió a poner la lupa sobre el barrio San Bernardo, una de las zonas del centro de Bogotá donde las denuncias por microtráfico, pagadiarios y estructuras de intimidación han sido constantes. Esta vez, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó sobre una intervención que dejó siete personas capturadas y más de 10.000 dosis de estupefacientes incautadas.

El procedimiento se desarrolló contra llamados “pagadiarios”, una modalidad asociada al préstamo informal de dinero que, en varios sectores de la ciudad, ha sido relacionada por las autoridades con presiones, amenazas y control territorial. Como quien dice, no se trata solo de plata prestada con intereses imposibles, sino de una dinámica que puede terminar amarrando a comerciantes, vendedores informales y habitantes del sector a redes criminales.

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Mujer vendía droga y se la escondía en la ropa interior Venta de droga en San Bernardo en Bogotá. (Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad) (Cortesía)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el operativo permitió impactar una estructura que operaba en San Bernardo y que estaría vinculada con actividades delictivas en la zona. Durante la intervención, las autoridades reportaron la captura de siete personas y la incautación de más de 10.000 dosis de droga, un golpe que, según el Distrito, hace parte de las acciones para recuperar puntos críticos del centro de Bogotá.

‘El Samber’, bajo intervención de las autoridades

San Bernardo ha sido uno de los sectores donde el Distrito ha concentrado operativos en los últimos años, especialmente por su cercanía con zonas de alto flujo comercial, rutas de transporte y espacios donde confluyen población vulnerable, vendedores, habitantes de calle y estructuras dedicadas al microtráfico.

En ese contexto, los pagadiarios suelen funcionar como una forma de presión económica. La persona recibe un préstamo rápido, sin papeleo y sin banco, pero luego queda expuesta a cobros diarios, intereses elevados y posibles intimidaciones si no cumple con el pago. Para muchos comerciantes pequeños, el problema empieza como una supuesta solución de emergencia y termina convertido en una cadena difícil de romper.

Por eso, este tipo de operativos no solo buscan incautar droga o capturar personas, sino golpear las redes que aprovechan la necesidad económica de la gente para ejercer control en los barrios. La presencia de más de 10.000 dosis, además, muestra que la intervención también tenía un componente fuerte contra el microtráfico.

El centro de Bogotá sigue siendo uno de los puntos más complejos para las autoridades. Sectores como San Bernardo, Los Mártires y Santa Fe han sido escenario de distintas intervenciones contra expendios de droga, hurto, ocupación irregular del espacio público y estructuras dedicadas al cobro ilegal de préstamos.

Aunque cada operativo representa un golpe para estas redes, el reto está en que las acciones no se queden solo en capturas del día. La comunidad suele pedir presencia constante, oferta social, recuperación del espacio público y garantías para que los comerciantes no vuelvan a quedar a merced de quienes usan la necesidad como negocio.

Por ahora, las siete capturas y las más de 10.000 dosis incautadas en San Bernardo se convierten en un nuevo resultado de la ofensiva del Distrito contra los delitos que afectan la convivencia en el centro de la ciudad. La pregunta, como siempre, será si este golpe logra sostenerse en el tiempo o si las estructuras intentan acomodarse otra vez en el territorio.