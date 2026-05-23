Aparece valla publicitaria en la que Petro apoya la campaña de De la Espriella; “costeño vota costeño”

Ya quedan pocos días para lo que será la primera vuelta de las presidenciales, días que se han prestado para intentos de alianzas con actos como el café que se tomaron Paloma Valencia y Fajardo; pero hay otros casos que no se sabe si indignan o dan risa, como lo fue la aparición de una valla en la que se ve a Gustavo Petro junto a Abelardo de la Espriella, en procura de aumentar el caudal de votos de ‘El Tigre’

A pesar de las notorias diferencias conceptuales y políticas, algunos vivos del mercadeo y las campañas están haciendo de todo para que De la Espriella le dé la pelea a Iván Cepeda, incluso con mensajes que pueden llegar a confundir a un votante que no esté bien preparado.

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El presidente Gustavo Petro (derecha) reaccionó a la foto de Abelardo de la Espriella junto a alias Boliche Fotos: Caracol Radio y Presidencia

En la red ‘X’ circuló un video que no es para nada inteligencia artificial; en las imágenes se ve la notoria indignación de un ciudadano que con su cámara dejó en evidencia la existencia de un gigantesco cartel en el que se ve a Petro y De la Espriella juntos, acompañados de frases en pro de la campaña del Abelardo: “Costeño vota costeño. Petristas firmes contra las mujeres”

Desde la campaña de De la Espriella no han salido a hablar al respecto, para aclarar si es algo ajeno a ellos o una simple broma. Lo cierto es que en la web la imagen se viralizó rápidamente.

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas.

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Leyenda de la Selección Colombia remató con la derecha y confirma alianza con De la Espriella; hay comunicado

En un movimiento que ha sacudido tanto el tablero político como el deportivo, uno de los máximos referentes en la historia del fútbol colombiano ha hecho oficial su apoyo a Abelardo De La Espriella, bajo una premisa clara: “rescatar al país de lo que denomina una crisis profunda”.

Fiel a su estilo directo, Faustino Asprilla utilizó metáforas futbolísticas para justificar su adhesión, afirmando que se une al proyecto del abogado y candidato para “sacar a Colombia del fondo de la tabla” y trabajar por una “Patria firme, libre y con rumbo”. Para el “Tino”, la situación actual del país requiere de un equipo decidido a revertir los resultados negativos de las últimas temporadas gubernamentales.

La respuesta de De La Espriella no se hizo esperar. El candidato recibió el apoyo con entusiasmo, calificando al exfutbolista como un símbolo de esfuerzo, disciplina y orgullo nacional. “El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso”, señaló De La Espriella en sus redes sociales, devolviendo el gesto de confianza y enfatizando que esta alianza no es un respaldo individual, sino un llamado a “ponerse la camiseta” por el país en un momento decisivo.

Sin embargo, la jugada no ha estado exenta de polémicas. La adhesión se vio empañada por una fuerte reacción en redes sociales. El descontento de varios sectores surgió luego de que Asprilla utilizara imágenes o referencias a figuras actuales como Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao García para impulsar la campaña de De La Espriella.

Esta estrategia fue interpretada por muchos internautas como un uso indebido de la imagen de los ídolos vigentes de la Selección para fines políticos, lo que desató una ola de críticas y “vaciadas” virtuales contra el tulueño. Pese a los señalamientos, desde el comando de campaña aseguran que Colombia necesita una “selección de ciudadanos dispuestos a ganar el partido más importante: recuperar la Patria”.

“Dedícate a los caballos y los condones, viejo. Ve de fiesta con un par de chicas, pero no te pongas a hablar de política, no ensucies con los codos, porfa. No te sumes al 99% de los babosos que repiten una frase ridícula y no tienen idea de país o democracia”, “Este imbécil metiendo en el saco de la bestialidad a jugadores que si hicieron algo por su vida con el fútbol y no se quedaron metiendo droga y trago”, y “No Tino usted no necesita levantarse de la mesa. Usted no hace parte de esa mesa por irresponsable, toma trago, disipado y porque prefirió la pericia a ser un jugador histórico”,fueron algunas de las críticas a Asprilla.