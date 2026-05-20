Petro no descarta convertirse en rector de prestigiosa universidad tras fin de su gobierno: “me interesaría”

El presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública tras referirse a los planes que tendría para su futuro después del 7 de agosto, cuando finalice su mandato.

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Durante una entrevista que se llevó a cabo en la mañana de este 20 de mayo en la emisora Caracol Radio, los periodistas le preguntaron al primer mandatario si estaría dispuesto a convertirse en rector de la Universidad Externado de Colombia, su alma mater.

“Yo le tengo una pregunta de amigos suyos de su universidad, del Externado. Usted tiene ministros del Externado y sostiene una relación académica con el Externado. El año entrante lo quieren postular para rector del Externado. ¿Eso le suena?“, le preguntó el periodista Julio Sánchez Cristo.

El primer mandatario no descartó esa posibilidad, pero dijo que depende de otros factores. “Yo tengo que esperar primero el resultado electoral. Cualquier cosa que haga depende primero del resultado electoral”, empezó señalando el presidente. “Sí me han ofrecido muchas universidades en el mundo. Menciono una: Granada, que no me disgusta mucho. Irme de Colombia no me gusta”, advirtió el primer mandatario.

Y aunque señaló que le preocupa su seguridad dependiendo del gobierno que resulte electo, terminó respondiendo que es una posibilidad que le suena. “Sí, me interesaría. No creo que el Externado lo haga. Mi relación no es tan... yo salí de ahí de economista”, puntualizó Petro.

Pese a que el presidente se mostró incrédulo sobre esa posibilidad, Julio Sánchez Cristo sostuvo que “alguien muy importante” le había dicho que había ambiente para que Petro llegara a la Rectoría de esa universidad.

Petro y su carrera como escritor

Entre otras cosas, el presidente Petro indicó que uno de sus intereses es dedicarse a la escritura una vez termine su período presidencial. Incluso se refirió al libro que estaba intentando escribir durante su cuestionado paso por la población de Manta, Ecuador.

“En el futuro yo voy a escribir libros, (...) de teoría económica, porque todo esto me ha enseñado, y yo soy economista del Externado y me gusta (...) esté preso no esté preso (...) ahora tengo un libro por acá el libro que estaba escribiendo en Manta que no ha podido terminar, lo quiero terminar que es de teoría económica alrededor del tema de la crisis climática y la acumulación de capital (...) además de la experiencia que se ha hecho en este gobierno con su errores tiene que ser transcrita en un libro, porque el mundo está interesado en saber lo que pasó en Colombia”, advirtió el primer mandatario.