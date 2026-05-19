Tensión en la casa de Uribe: manifestantes pintaron mural sobre falsos positivos y el expresidente llegó a borrarlo

El expresidente Álvaro Uribe borró el mural sobre los falsos positivos que habían pintado en el frente de su casa

El expresidente Álvaro Uribe ha impulsado con vehemencia la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia y para ello está adelantando una serie de recorridos en distintas regiones del país. Se esperaba que este martes 19 de mayo hiciera un recorrido por las calles de Medellín, pero decidió cancelar su agenda debido a lo que calificó como la “aglomeración” de un grupo de personas en la puerta de su casa en Rionegro, Antioquia.

Los manifestantes habían pintado un mural sobre los falsos positivos y el expresidente, acompañado de escoltas y simpatizantes, llegó a borrarlo.

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La cancelación la hizo pública a través de su cuenta oficial en la red social X. “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta”, indicó Uribe y luego señaló directamente a un congresista electo sobre quien hizo graves afirmaciones.

“Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo. Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz”, advirtió Uribe.

Más tarde, el exmandatario publicó otro mensaje en el cual se refirió a lo ocurrido. Según expresó, la multitud de personas llegó a la entrada de su casa con el fin de pintar un mural afuera de su casa. “Pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos”, puntualizó Uribe.

Además, señaló al también candidato presidencial Iván Cepeda de estar detrás de estos hechos.

Los testimonios de los manifestantes que fueron a la propiedad de Uribe

En redes sociales han aparecido varios videos de las personas que acudieron a la finca del expresidente para pintar el mural en el que pusieron la cifra de 7.837 víctimas de falsos positivos cuyos casos están en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), muchos de los cuales se presentaron durante los gobiernos del expresidente Uribe.

“Estábamos pintando un mural de los falsos positivos al frente de la finca de Uribe y al mismísimo innombrable le dió por venir a borrarlo (SIC). Los uribistas llegaron a confrontarnos y se armó una riña”, contó en sus redes sociales uno de los activistas que se encontraba en el lugar.

Entre tanto, el Centro Democrático, partido político del exmandatario, se pronunció para rechazar lo ocurrido.

“El Centro Democrático rechaza los actos vandálicos protagonizados hoy por colectivos afines al Pacto Histórico, quienes pusieron en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de la familia del expresidente Álvaro Uribe, en hechos absolutamente inaceptables para una democracia”, puntualizó el partido.