Atención: ubicaron en Venezuela a tres personas que estarían vinculadas a la desaparición de Yulixa Toloza

Después de que se conoció que el cuerpo de Yulixa Toloza habría sido hallado en Apulo, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación informó que tres personas que estarían vinculadas al caso fueron ubicadas en Venezuela. Puntualmente, se conoció que una de ellas estaría en Maracay y las otras dos, en Portuguesa.

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De acuerdo con la emisora Blu Radio, el hallazgo de estas personas se dio después de que las autoridades expidieran una circular azul de Interpol con el fin de dar con el paradero de estas personas.

Entre las personas que fueron capturadas estuvo María Fernanda Delgado, quien sería la dueña del centro estético donde Yulixa fue vista por última vez antes de desaparecer. Además, otro de los detenidos sería Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años.

En un pronunciamiento oficial, la Fiscalía advirtió que adelantará el trámite de extradición. “En virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, la Fiscalía General de la Nación elevará formalmente solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer, luego de la práctica de un procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá. Los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”, indicó el ente investigador.

Otras dos personas ya habían sido capturadas por este caso

Entre tanto, en las últimas horas también se conoció que otras dos personas fueron detenidas por este mismo caso en la ciudad de Cúcuta.

Todo fue gracias al hallazgo del vehículo en el que habrían transportado a Yulixa. Como resultado de las labores investigativas, que incluyeron el análisis de más de 100 horas de video, seguimiento de rutas y verificación de información en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, fue ubicado en la ciudad de Cúcuta el vehículo en el que habría sido trasladada la víctima”, señaló la Policía en un pronunciamiento este 19 de mayo.

A esos dos capturados los señalan por los delitos de delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía adelante los respectivos trámites de judicialización contra estas personas.