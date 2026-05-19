Así funcionaba la publicidad del centro estético ilegal donde inició la tragedia de Yulitza Toloza

Lo que comenzó como el anhelo de someterse a un procedimiento estético terminó en una tragedia que hoy conmociona al país. Este martes 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulitza Consuelo Toloza (referida también por las autoridades como Yulixa), la estilista de 52 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 13 de mayo en el sur de la capital.

Puede leer: Alcalde de Apulo sufrió hackeo antes de que se encontrara el cuerpo de Yulixa Toloza; “estaban pidiendo recursos”

El cadáver fue encontrado en una zona boscosa a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca. El propio alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó de manera categórica el hecho como un asesinato.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica de los restos, cuyas características morfológicas coincidieron plenamente con las de la víctima, confirmando la trágica noticia que su familia temía.

El misterio tras las puertas de una falsa clínica

El rastro de Yulitza se perdió el miércoles de la semana pasada tras ingresar al centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito. La mujer acudió confiada a realizarse una lipólisis láser por un valor de tres millones de pesos. Sin embargo, testigos y allegados alertaron que la estilista salió del procedimiento en condiciones críticas de salud: presentaba una palidez extrema, labios morados y manifestaba una grave dificultad para respirar debido a un presunto compromiso pulmonar bajo una profunda sedación.

Cuando sus familiares regresaron al lugar para exigir explicaciones, el establecimiento ya había cerrado sus puertas y el personal médico había escapado. Investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba en la total ilegalidad; ante la Cámara de Comercio estaba registrado bajo la actividad de “peluquería” y no contaba con los permisos ni las condiciones mínimas exigidas por la Secretaría de Salud para realizar procedimientos invasivos.

Incluso se conoció un video en el que presuntamente se observa a dos hombres sacando a Toloza del local para subirla a un vehículo particular. El cuerpo de Yulitza fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para avanzar con la necropsia que dictamine las causas exactas de su muerte, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables de este terrible crimen que vuelve a encender las alarmas sobre el peligro mortal de las llamadas “clínicas de garaje” en Colombia.