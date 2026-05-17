Otra masacre en Antioquia: asesinan a cuatro personas en zona rural de Marinilla, entre ellas varios extranjeros

En Marinilla, Antioquia, cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada de este domingo, 17 de mayo, en un nuevo hecho de violencia que conmociona al departamente. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida en la vereda Alto del Mercado, presentando signos de impactos con armas de fuego.

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Las víctimas son Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, de nacionalidad venezolana, de 20 años y Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, quien tiene antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este último presuntamente pertenecería al Clan del Golfo y había sido capturado en febrero de 2026.

Millonaria Recompensa

La alcaldía de Marinilla convocó un consejo extraordinario de seguridad en la mañana de este domingo para coordinar las investigaciones en torno al atroz crimen y dar con el paradero de los responsables. Por esto, el secretario de Seguridad del municipio, Javier Mozo, rechazó lo ocurrido y anunció una millonaria recompensa para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

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“Rechazamos de forma categórica este lamentable hecho y aquí en el sitio estamos con las autoridades competentes, con la SIJÍN, con la Policía Nacional y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho”, afirmó.

Esta es la segunda masacre registrada en Antioquia en 48 horas, luego de que en la madrugada del viernes 15 de mayo se reportara un hecho de violencia similar en el municipio de Andes, Antioquia. Presuntos integrantes del Clan del Glofo sacaron a tres personas de una mina en el corregimiento de Santa Rita y las asesinaron.