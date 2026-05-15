“Es respetable”: Petro baja los ánimos con la Corte Suprema tras alerta por por “golpe letal” a la entrega de tierras

Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a Petro no hablar de fraude electoral sin pruebas. (Foto: Presidencia- 10 de abril de 2026)

Este viernes, en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado calificó como “respetable” la aclaración que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, respecto al documento que presentó el alto tribunal al Congreso de la República con observaciones al proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural.

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“Me parece respetable la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Jurisdicción Agraria pedida en el Acuerdo de Paz es para acelerar la solución a los conflictos de tierras en Colombia y no debe ser transformada en instrumento para retrasar las soluciones a esos conflictos”, manifestó el mandatario.

Al conocer el documento de la Corte Suprema la noche del jueves, el Gobierno nacional, a través del jefe de Estado, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia, alertó sobre la posibilidad de que la columna vertebral de la Reforma Agraria recibiera un golpe letal si la nación llegara a perder la facultad de adjudicar baldíos a campesinos sin tierra, pueblos indígenas y comunidades negras.

“Se conoció un documento de observaciones presentado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República en el que se propone quitarle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la facultad legal de adjudicar los bienes baldíos, es decir, sustraer la administración de ellos de la autoridad administrativa modificando la columna del régimen agrario”, advirtió la ministra del agro, Martha Carvajalino.

Aclaración de la Corte Suprema

En medio de la controversia, el presidente de la Corte se pronunció sobre el particular en un video dado a conocer en la cuenta de X de la Corporación.

​“La Corte Suprema de Justicia es enfática al señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos es, como lo ha sido en los últimos 90 años, una facultad del Estado y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras”, aseveró Lenis.

​En el mismo contexto, el magistrado explicó el sentido de la propuesta de la Corte frente al proyecto de la Jurisdicción Agraria que hace trámite en el Congreso.

“Con el fin de aplicar los lineamientos de la sentencia de la Corte Constitucional C-099 de abril de 2026 al diseño institucional que se está construyendo y acorde a la naturaleza de la jurisdicción agraria, se propuso que se asignen a esta, por ejemplo, las controversias que se susciten en torno a la validez de las resoluciones que expida la Agencia Nacional de Tierras o las disputas sobre terrenos baldíos”, dijo Lenis.

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El presidente de la Corte puntualizó que “este esquema constituye una garantía para asegurar la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica en dichos procesos”.

El Estado de​be ser más eficaz: presidente Petro

Sobre el mensaje en video del magistrado de la Corte, el presidente Petro enfatizó en X que “el Estado debe ser más eficaz en su solución” a los conflictos agrarios y en el “acceso a la propiedad de la tierra del campesinado y las comunidades indígenas y afrodescendientes, todas productoras de alimentos que deben gozar de especial protección del Estado”. Aseveró que esa eficacia hace parte del espíritu general de la Constitución.

Respecto a la actuación administrativa consideró que esta debe preservarse en lo urgente y eficaz y puso ejemplos sobre las instancias en las que debe operar: “los desastres naturales; la recuperación de baldíos de la nación para el campesinado y los resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes; para la recuperación de territorios del agua y para lograr la función social de la propiedad en grandes haciendas sin el uso productivo que la tecnología permite”.