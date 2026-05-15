Reprochable: Hombre fue captado consumiendo cocaína en bus del SITP en Bogotá

Un nuevo caso de intolerancia y falta de cultura ciudadana sacude al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. El pasado 14 de mayo, usuarios reportaron a través de redes sociales a un hombre inhalando sustancias ilícitas frente a la mirada atónita de los demás pasajeros, en un acto que refleja el deterioro de la convivencia en la capital.

Bogotá vuelve a ser escenario de un preocupante episodio de consumo de drogas en el transporte público. En esta ocasión, un video aficionado captó el momento exacto en que un sujeto, sentado en la parte trasera de un bus zonal, manipulaba y consumía lo que aparentemente sería cocaína, utilizando una llave como superficie.

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TransMilenio Foto: TransMilenio

El hecho, ocurrido a plena luz del día, ha generado una ola de críticas hacia la seguridad del sistema. “Ya no respetan ni que hay niños o adultos mayores. El bus se convierte en una zona de tolerancia sin ley”, comentó una de las usuarias que compartió la denuncia.

Una tendencia preocupante: Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una racha de comportamientos similares documentados recientemente. El pasado 24 de abril, un joven fue fuertemente criticado tras fumar marihuana en un bus de TransMilenio, dejando el “pizquero” en todo el vagón. Solo un día antes, el 23 de abril, se reportó a un adulto mayor fumando un cigarrillo convencional dentro de un bus del SITP, ignorando por completo los pulmones de los demás pasajeros.

La recurrencia de estos actos pone en evidencia un desafío creciente para la Policía Metropolitana de Bogotá. Aunque el Código de Convivencia establece multas y la expulsión del sistema para quienes consuman sustancias psicoactivas, la ausencia de vigilancia en las rutas zonales facilita que estos comportamientos queden impunes. La ciudadanía exige medidas drásticas para recuperar el respeto por el espacio público.

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¿De cuánto es la multa por fumar en TransMilenio o en el SITP?

Para este 2026, las autoridades distritales han reforzado los operativos de control en el sistema de transporte, recordando que fumar tabaco o utilizar vapeadores en los buses del SITP se mantiene como una infracción grave bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Debido al ajuste anual basado en la inflación y el aumento del salario mínimo, la Multa Tipo 1 para esta conducta ahora supera los $205.000 COP, un valor que busca desincentivar prácticas que comprometan la calidad del aire en espacios cerrados. Quienes sean detectados por las cámaras de seguridad o denunciados por otros usuarios no solo deberán enfrentar el pago de la sanción administrativa, sino que también quedarán registrados en el Sistema de Medidas Correctivas, lo que podría generar impedimentos para realizar trámites con el Estado o acceder a cargos públicos hasta que se pongan al día con la obligación.

¿De cuánto es la multa por colarse en TransMilenio?

Para 2024, y según informe del Concejo de Bogotá, se impusieron 174.000 comparendos a colados en TransMilenio, de los cuales se pagaron 10.36400, lo que significa que el 94% de estas multas no son canceladas por los infractores.

Para este 2025, el sistema ´ha presentado un gran déficit por los ‘colados’, acción que genera una multa tipo 2, que equivale a $189.800 pesos; infracción que también es válida en el SITP y el TransMiCable.