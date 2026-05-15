El audio de disidencias de las Farc a favor de Iván Cepeda es falso y fue grabado desde una cárcel, según MinDefensa y Policía

Un audio que fue atribuido a las disidencias de las Farc, buscaba presionar la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, este encendió las alarmas de seguridad nacional en Colombia. Sin embargo, detrás de la grabación no están los frentes armados de alias Calarcá o Iván Mordisco, sino que sería una red de extorsión carcelaria que opera desde el departamento del Tolima. Así lo confirmaron de forma conjunta el ministro de Defensa y la Policía Nacional este 15 de mayo de 2026.

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Luego de análisis técnicos de la dirección de Antisecuestro y Extorsión, la Policía Nacional determinó que los mensajes intimidatorios grabados bajo la fachada del alias Rogelio Benavides corresponden a unas dinámicas delictivas organizadas desde hace tres meses dentro del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Medida de Seguridad “Picaleña”, en Ibagué.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desvinculó estas amenazas de un peligro insurgente real para los comicios:

“Quiero hacer referencia frente a un audio que se conoció en el cual vincularían a un criminal, ‘Rogelio Benavides’, que sería un supuesto cabecilla de unas disidencias y que estaría diciendo que ojalá ganara un candidato presidencial. Frente a ello, nuestra Policía Nacional hizo una investigación, ya tenemos una información preliminar y dicho audio se trataría es de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña”.

Sánchez añadió que el material “corresponde a días atrás y que no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco o bajo cualquier otro criminal”.

El operativo en el Patio 10 y el impacto en las regiones

La estrategia de desinformación afectó inicialmente a los sectores productivos del departamento del Huila, sembrando temor en comerciantes, empresarios y la ciudadanía en general mediante constreñimientos.

La respuesta escaló el pasado 28 de abril de 2026, cuando las autoridades ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro en el patio 10 del centro penitenciario de Picaleña. El procedimiento apuntó directamente contra alias “Sergio” o “David”, señalado como el presunto ejecutador de estos audios falsos desde el interior del establecimiento carcelario, según informó la Policía.

Alertas encendidas por la volatilidad electoral

El caso abre un debate sobre el uso de la desinformación en redes sociales durante la coyuntura política. El jefe de la cartera de Defensa advirtió sobre las presiones que enfrenta el sistema democrático de cara a las votaciones presidenciales.

“Nos encontramos ya a puertas de unas elecciones donde la volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a ellas y donde la desinformación en las diferentes redes sociales y sistemas de información vuelve aún más complejo las seguridad”, argumentó el ministro Sánchez, enfatizando que las amenazas a la institucionalidad son persistentes.

Para contrarrestar el avance de estas redes de delincuencia común, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, mantiene las investigaciones activas para identificar a la totalidad de los responsables y evitar alteraciones al orden público. La institución hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier intento de chantaje mediante la línea gratuita 165 del GAULA, garantizando absoluta reserva.