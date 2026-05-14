Histórica movida económica: El negociazo de $6 billones con el que MinHacienda sorprendió al mercado

Ministerio de Hacienda subastó hoy $6 billones de TES en denominación pesos (COP), la transacción más grande de la historia

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección del Tesoro Nacional, realizó este miércoles la más grande colocación de Títulos de Tesorería TES en el mercado público de valores, por $6 billones.

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La subasta en pesos (COP) tiene referencia de vencimiento a cuatro años (2030), nueve años (2035), 14 años (2040) y 32 años (2058). Las tasas de interés de corte de la subasta quedaron establecidas en 14,790% para los TES con vencimiento en 2030; 14,300% para 2035; 13,968% para 2040, y 13,940% para los TES con vencimiento en 2058.

La cartera de Hacienda recibió ofertas de compra de TES por $12,3 billones, es decir, 4,1 veces el monto convocado inicialmente.

“La alta demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50%: $3 billones adicionales al monto inicialmente subastado de $3 billones. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0946 del 5 de mayo de 2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, destaca la cartera.

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Los Títulos de Tesorería TES son documentos valor que funcionan como un préstamo que le hace el Tesoro Nacional al mercado de valores, y los inversionistas expresan su interés y pactan una tasa de interés para cada referencia.