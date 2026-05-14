Movilidad en Bogotá hoy amaneció accidentada: hubo grave siniestro vial en la avenida de Las Américas

Accidente de tránsito en la avenida de Las Américas

Varios accidentes de tránsito que involucraron a motociclistas se registraron en la mañana de este jueves 14 de mayo y generaron complicaciones en la movilidad de Bogotá.

(Lea más noticias de Bogotá: Avianca denunció a un pasajero que habría agredido sexualmente a una mujer durante un vuelo Bogotá - Madrid).

Siga en vivo los reportes de movilidad hoy

07:57 a.m.: Se presentó otro accidente entre un tractocamión y motociclista en la calle 13 con Carrera 128, en el sentido occidente - oriente.

07:50 a.m.: Registran una mejora en las condiciones de movilidad de la avenida Boyacá tras el accidente entre un carro y una moto.

07:27 a.m.: Se registra un extenso trancón en la calle 13 a raíz de la gran cantidad de vehículos que están ingresando a la ciudad por el occidente.

07:04 a.m.: Reportaron otro accidente que también involucró a una moto. “Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Engativá, en la Av. Boyacá con Calle 56, sentido Norte - Sur. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas”, advirtió la Scretaría de Movilidad.

06:52 a.m.: Las autoridades registraron vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Av. Américas con Carrera 54, sentido occidente - oriente.

06:35 a.m.: La Secretaría de Movilidad reportó un accidente de tránsito entre dos motos en la avenida de Las Américas con carrera 45. Los ocupantes de ambos vehículos terminaron en el suelo y una ambulancia tuvo que acudir al lugar para atenderlos.

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