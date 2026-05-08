Planee sus viajes, habrá cierres viales en la Autopista Sur de Bogotá durante todo el mes de mayo: fechas y desvíos

El mes de mayo, las personas que requieren desplazarse por el sur de Bogotá tendrán que realizar modificaciones en sus viajes a cusa de varios cierres viales en la Autopista Sur, entre la avenida Bosa y calle 63 Sur. El objetivo de estas intervenciones, según la Secretaría de Movilidad (SDM), es continuar con las actividades de izaje de vigas de los puentes de la Autopista Sur con av. Bosa y así seguir con el proyecto de intersección a desnivel en ese sector de la ciudad.

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Si usted se moviliza por estos corredores viales, tenga en cuenta que los cierres se llevarán a cabo desde las 11 p. m. hasta 4 a. m. y las actividades finalizarán hasta dentro de un mes, aproximadamente.

Sentido Soacha – Bogotá: desvíos

Los primeros cierres de la etapa 1 se llevaron a cabo el 6 y 7 de mayo, y los siguientes están programados del 9 al 14 de mayo y el 19 y 20 de mayo. Los carros particulares, vehículos pesados y transporte público que tengan planificado transitar por allí, deberán toman los siguientes desvíos:

Los usuarios de carros particulares que transitan por la Autopista Sur, en sentido Soacha - Bogotá, podrán tomar la carrera 76 al Sur, calle 57Z Sur al oriente y carrera 75 al Norte, por donde se empalma nuevamente a la Autopista Sur al Oriente.

que transitan por la Autopista Sur, en sentido Soacha - Bogotá, por donde se empalma nuevamente a la Autopista Sur al Oriente. Lo s usuarios de transporte público y vehículos pesados que transitan por la Autopista Sur, en sentido Soacha - Bogotá, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado hacia el centro.

que transitan por la Autopista Sur, en sentido Soacha - Bogotá, Los usuarios que transitan por la Autopista Sur en sentido Bogotá - Soacha continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados hacia a Soacha.

Las rutas de Transmilenio transitaran de forma alternada en sentido Soacha - Bogotá y Bogotá - Soacha, por el carril Sur, de la calzada mixta Norte. Sentido Bogotá - Soacha

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Respecto a la etapa 2 del proyecto, la Secretaría de Movilidad informó que el cierre total de la Autopista Sur, en sentido Bogotá - Soacha, se realizará del 19 de mayo al 2 de junio, exceptuando los días viernes. Estos son los desvíos habilitados:

Los usuarios que transitan por la Autopista Sur, en sentido Bogotá - Soacha , continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados hacia el municipio.

continuarán transitando por los Los usuarios que transitan por la Autopista Sur, en sentido Soacha - Bogotá, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados hacia el centro.

Las rutas de TransMilenio operarán de manera alterna en ambos sentidos, Soacha–Bogotá y Bogotá–Soacha, utilizando el carril norte de la calzada mixta sur.

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Por otra parte, las personas quienes se desplacen en rutas de los articulados desde Soacha hacia Bogotá deben tener en cuenta que circularán de forma alternada en ambos sentidos, por el carril norte de la calzada mixta sur.

Finalmente, cabe señalar que los peatones y ciclistas que deseen cruzar por la Autopista Sur deben hacerlo por los puentes ubicados en Autopista Sur con calle 64 Sur y en Autopista Sur con carrera 75.