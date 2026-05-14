Los lujosos hoteles en Cartagena pertenecientes al príncipe de Bélgica, declarados en extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales ocupó hoteles en Cartagena pertenecientes al príncipe de Bélgica Henri de Croy Solr.

En la mañanna de este jueves 14 de mayo, se pudo conocer que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) junto con autoridades europeas, ocuparon lujosos hoteles en Cartagena y que pertenecen al príncipe de belga Henri de Croy Solr. Este operativo se dio en medio de investigaciones por lavado de activos y fraude fiscal en Bélgica y Francia.

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Los bienes ubicados en la isla de Barú y el Centro Histórico, además de tres vehículos de alta gama, están avaluados en 70.000 millones de pesos. Las autoridades los declararon en extinción de dominio.

Todo parece indicar según El Tiempo, que el príncipe belga creó un entramado de empresas en paraísos fiscales con las cuales permitió que 64 compañías europeas evadieran impuestos. De esta manera el monarca aprovechó para comprar hoteles en Cartagena entre 2009 y 2018.

Según el medio mencionado anteriormente, con el objetivo de ocultar los movimientos de las propiedades, las empresas fueron inscritas en Panamá.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció asegurando que el mencionado monarca haría parte presuntamente de la junta del narcotráfico que ya ha denunciado.

“La SAE de mi gobierno, ha incautado propiedades del príncipe belga Henry de Croy, en Cartagena. El príncipe hace parte de la confederación de mafias que he denunciado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de “X” (antes Twitter).