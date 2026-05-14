Software electoral vuelve al centro del debate: Petro se reúne con CNE y observadores antes de elecciones

A solo 17 días de las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro citó a varias autoridades electorales y representantes de misiones de observación internacional en la Casa de Nariño, en medio de la discusión pública que se ha abierto en el país por el software electoral que será usado en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

>>>(VEA: ¿Yulixa Toloza salió sola del lugar? La pregunta clave en su desaparición tras cita estética en Bogotá )<<<

El encuentro fue convocado como un espacio de conversación institucional con magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y delegaciones de observación electoral. Lo que se conoce es que uno de los temas centrales de la reunión sería el funcionamiento del software electoral, asunto sobre el que el jefe de Estado ha hecho cuestionamientos en las últimas semanas.

La reunión ocurre en una etapa sensible del calendario electoral, a pocos días de la primera vuelta presidencial, cuando las garantías, la transparencia y la confianza en el proceso se han convertido en puntos centrales del debate político.

¿Quiénes fueron citados a la reunión en Casa de Nariño?

Según los reportes periodísticos conocidos hasta el momento, a la Casa de Nariño fueron invitados el registrador nacional, Hernán Penagos, magistrados del Consejo Nacional Electoral y representantes de varias misiones de observación internacional acreditadas para los comicios.

El diario El Tiempo informó que estarían confirmados los magistrados Fabiola Márquez Grisales, Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Pablo Julio Cruz Ocampo. Sin embargo, la asistencia del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, y del registrador Hernán Penagos no estaba confirmada al momento de conocerse esto.

El software electoral, el centro de la discusión

El presidente Petro ha cuestionado públicamente la transparencia del software electoral y ha insistido en que los partidos deben tener acceso suficiente para auditar los sistemas que intervienen en el proceso. Desde la Presidencia se ha señalado que, para el mandatario, la auditoría al código fuente y a los algoritmos es una condición clave para despejar dudas sobre el sistema.

La Registraduría, por su parte, ha defendido que los sistemas de información electoral están sometidos a procesos de auditoría. De acuerdo con esa entidad, el Plan General de Auditorías para las elecciones presidenciales de 2026 incluye auditoría internacional, revisión del código fuente de los softwares electorales, simulacros, pruebas de carga y pruebas de estrés. A parte de esto, hay varios sistemas que revisan el preconteo, sorteo de jurados de votación, escrutinio, consolidación y divulgación nacional de resultados.

Una cita en medio de tensiones por la confianza electoral

Aunque la reunión fue presentada como un espacio institucional, se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la organización electoral. En distintas intervenciones, Petro ha planteado reparos frente al software usado en el proceso electoral y ha pedido mayores garantías de auditoría. La Registraduría, a su vez, ha respondido que existen controles técnicos y acompañamiento internacional.

Por eso, el encuentro en la Casa de Nariño no solo reúne a las autoridades que administran y vigilan el proceso electoral, sino también a observadores internacionales que tendrán la tarea de hacer seguimiento a las presidenciales.

La primera vuelta presidencial está programada para el próximo del 31 de mayo. En ese escenario, cualquier discusión sobre tecnología electoral, acceso al código fuente o garantías de observación tiene impacto directo sobre la confianza ciudadana en los resultados. Se espera que en las próximas horas el presidente se pronuncié o se conozca que se habló en este encuentro.