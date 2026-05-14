¿Insulto o halago? Trump llama estado 51 a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, el viernes 30 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela.

Una nueva controversia diplomática surgió este lunes tras los informes difundidos por la cadena Fox News, donde se asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera seriamente la posibilidad de integrar a Venezuela como el estado número 51 de la unión americana.

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Esta intención, que plantea una anexión territorial sin precedentes en la era moderna, generó una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno venezolano.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rompió el silencio para manifestar un rechazo absoluto a las pretensiones de Washington. La funcionaria calificó la propuesta como una aberración jurídica y un ataque directo contra la independencia nacional.

Según sus declaraciones, el pueblo venezolano defiende su soberanía frente a lo que considera planes coloniales que buscan borrar la identidad política y territorial de la nación sudamericana.

El reporte original indica que Trump ve en esta medida una solución definitiva para el control de los recursos y la resolución de la inestabilidad en la región. Sin embargo, la propuesta ignora los tratados internacionales y el principio de autodeterminación.

Los analistas internacionales advierten que una acción de este tipo situaría la relación bilateral en un punto de ruptura total, agravando el clima de confrontación que ya impera debido a las operaciones militares y las sanciones económicas impuestas desde la Casa Blanca.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre radica en el estatus de la ciudadanía. Bajo la figura de un “estado 51”, los habitantes de Venezuela pasarían teóricamente a poseer la ciudadanía estadounidense con todos sus derechos y deberes.

No obstante, expertos en derecho constitucional señalan que este proceso requeriría una aprobación del Congreso que se vislumbra improbable y que, en la práctica, se percibe como una estrategia de propaganda política para justificar la injerencia en asuntos internos.

La postura de Caracas se mantiene firme en la defensa de sus instituciones. El gobierno venezolano insiste en que el destino del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos y no a dictámenes emitidos desde potencias extranjeras.

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En un contexto de guerra y tensiones geopolíticas crecientes, la mención de convertir a un país soberano en una extensión administrativa de Estados Unidos eleva el riesgo de un escalamiento en el conflicto armado. Por ahora, el Departamento de Estado no emite comunicados oficiales adicionales, mientras que en Venezuela las fuerzas políticas cierran filas contra cualquier intento de vulnerar la integridad del territorio.