Nequi premiará con incentivos de hasta cinco millones por recibir plata del exterior durante el mes de las madres

Nequi recuerda que ofrece préstamos a sus usuarios a través de la APP.

En medio del crecimiento histórico de las remesas en Colombia, la plataforma financiera digital Nequi lanzó la campaña “Dale un Giro a tu Día”, una iniciativa dirigida a los usuarios que reciben dinero desde el exterior a través de la aplicación y que busca premiar a quienes utilizan este servicio para apoyar a sus familias.

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La estrategia cobra especial relevancia en mayo, mes en el que se celebra el Día de la Madre, una fecha en la que miles de colombianos residentes en el extranjero acostumbran enviar dinero a sus seres queridos en el país.

Remesas en Colombia alcanzan cifra récord y Nequi anuncia premios para usuarios que reciban plata del exterior

Según cifras del Banco de la República, las remesas enviadas hacia Colombia alcanzaron en 2025 un máximo histórico de US$13.098 millones, registrando un crecimiento cercano al 10,5 % frente al año anterior y consolidándose como una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional.

En ese contexto, plataformas digitales como Nequi han ganado protagonismo al facilitar que las personas reciban dinero directamente en sus celulares, sin necesidad de trámites presenciales.

“Desde la plataforma explicaron que las remesas gestionadas a través de la aplicación se multiplicaron por 12 en 2025 frente a 2024”, indicó la compañía.

Además, durante el primer trimestre de 2026, más de 1,2 millones de usuarios ya habían utilizado el servicio de recepción de dinero desde el exterior mediante la App.

Con la campaña “Dale un Giro a tu Día”, Nequi busca reconocer el impacto que tienen las remesas en millones de hogares colombianos, donde estos recursos suelen destinarse a alimentación, educación, servicios públicos y gastos familiares.

“Desde Nequi señalaron que una remesa no solo representa dinero, sino también una forma de acompañar y apoyar a los seres queridos incluso a la distancia”, expresó la entidad.

La iniciativa entregará premios que van desde 500 mil pesos hasta 5 millones de pesos, los cuales serán consignados directamente al disponible de los usuarios ganadores.

La dinámica estará vigente entre el 20 de abril y el 24 de mayo. Durante ese periodo, los clientes acumularán puntos por cada remesa recibida mediante remesadoras aliadas o a través de la función Giros a un Link.

“Nequi explicó que las personas que reciban dinero del exterior por primera vez obtendrán un puntaje inicial y luego sumarán puntos adicionales por envíos iguales o superiores a 580 mil pesos”, detalló la plataforma.

Al finalizar la campaña, los usuarios con mayor puntaje podrán acceder a los incentivos económicos.

La compañía también recordó que pueden participar mayores de edad que tengan activa su cuenta de Nequi y reciban dinero desde el exterior utilizando los canales habilitados.

Uno de los servicios destacados dentro de esta estrategia es Giros a un Link, una funcionalidad que permite enviar dinero generando un enlace desde la aplicación.

“El sistema permite compartir el link por WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales, para que la persona reciba el dinero directamente desde su celular”, explicó la empresa.

La herramienta busca agilizar el envío y recepción de recursos, especialmente entre familias que mantienen contacto constante pese a la distancia.

“Desde Nequi manifestaron que detrás de cada remesa existe una historia de apoyo, cuidado y cercanía familiar, razón por la cual quisieron darle un valor adicional a esos envíos”, agregaron.

Con esta campaña, la plataforma financiera también busca seguir fortaleciendo el uso de soluciones digitales para el manejo de remesas y facilitar que más colombianos administren su dinero de manera simple, rápida y segura desde sus dispositivos móviles.