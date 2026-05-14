MinCiencias tiene frenados 4,3 billones de pesos para ciencia y tecnología, alerta Federación Nacional de Ciencia

Foto FEDECTI y $848.154 millones del SGR: la oportunidad para transformar la ciencia en Colombia.

La suspensión de 11 convocatorias del Sistema General de Regalías destinadas a proyectos de ciencia, tecnología e innovación mantiene en alerta a universidades, centros de investigación y organizaciones científicas del país. La situación afecta las convocatorias numeradas del 33 al 43 correspondientes al bienio 2023-2024 y, según la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FEDECTI), tiene congelados cerca de 4,3 billones de pesos que estaban destinados al fortalecimiento del ecosistema científico colombiano.

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El gremio, que agrupa a diferentes actores del sector académico y tecnológico, advirtió que la parálisis de estos procesos ha frenado proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico, investigativo y tecnológico de Colombia.

Universidades y centros de investigación presionan a Minciencias por recursos congelados de regalías

“Desde FEDECTI señalaron que durante los últimos meses han sostenido reuniones con la Procuraduría, la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ciencia para encontrar una salida jurídica y operativa que permita destrabar los recursos”, explicó la organización.

La controversia comenzó luego de que la federación radicara en marzo una solicitud formal ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para aclarar los conceptos jurídicos relacionados con la asignación de recursos del componente de ciencia y tecnología del Sistema General de Regalías para el periodo 2023-2024.

Tras la revisión, el DNP emitió un pronunciamiento que, según FEDECTI, abrió una vía para reactivar las convocatorias suspendidas.

“El gremio aseguró que el concepto jurídico del DNP recomienda modificar el Plan Bienal de Convocatorias vigente e incluir nuevas convocatorias en el periodo 2025-2026 para permitir que los proyectos continúen avanzando”, indicaron voceros de la federación.

Para Andrés Marín, miembro fundador de FEDECTI y director de CONNECTNOVA, el pronunciamiento del DNP representa una oportunidad inmediata para evitar que los recursos permanezcan congelados.

“Marín afirmó que existe una ruta jurídica viable y que la recomendación operativa consiste en respetar el trabajo ya adelantado por las entidades proponentes, incorporando nuevas convocatorias que permitan continuar el trámite de los proyectos”, señaló.

El directivo enfatizó además que los recursos ya hacen parte del presupuesto vigente.

“El representante de FEDECTI recordó que se trata de 4,3 billones de pesos que ya están apropiados y disponibles dentro del sistema”, agregó.

Asimismo, Marín aseguró que existe un antecedente reciente dentro del propio Gobierno nacional que podría servir como modelo para solucionar la situación actual.

“Él explicó que el Ministerio de Ambiente aplicó una medida similar con la Asignación CTeI Ambiental y que el mecanismo funcionó correctamente”, sostuvo.

Ante la falta de decisiones concretas por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el gremio científico comenzó a aumentar la presión institucional para exigir la reactivación de los recursos.

El pasado 28 de abril, representantes de universidades, centros de investigación y actores del ecosistema de innovación realizaron una manifestación pacífica frente a la sede de Minciencias en Bogotá.

Durante la jornada, los asistentes expusieron el impacto que el congelamiento de las convocatorias está generando sobre proyectos de investigación, empleo científico y desarrollo regional.

“Los participantes utilizaron pancartas, declaraciones públicas y material informativo para alertar sobre las consecuencias económicas y tecnológicas que enfrenta el país”, indicó la organización.

De forma paralela, FEDECTI también radicó una solicitud formal para instalar una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Ciencia, con el propósito de definir una hoja de ruta que permita reactivar las convocatorias suspendidas.

Sin embargo, la federación advirtió que, si no se presentan avances en los próximos días, llevará la discusión al Congreso de la República mediante un derecho de palabra ante el Legislativo.

Mientras tanto, cientos de proyectos científicos y tecnológicos continúan en incertidumbre después de más de dos años de espera.

“Desde FEDECTI insistieron en que el sistema científico nacional necesita respuestas inmediatas porque los recursos existen, la ruta jurídica ya fue planteada por el DNP y las iniciativas no pueden seguir paralizadas”, concluyó el gremio.