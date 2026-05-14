Doble homicidio nocturno en Cali: asesinan a dos mujeres que transitaban por el Bulevar de Oriente

En la noche del miércoles 13 de mayo, un grave ataque perpetrado en el Bulevar de Oriente de Cali acabó con la vida de dos mujeres que transitaban por la zona, en un hecho que está siendo investigado como un presunto caso de sicariato.Lea también:

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El hecho ocurrió hacia las 8:00 de la noche en el barrio Manuela Beltrán, donde acudieron uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y unidades judiciales para adelantar las primeras labores investigativas.

Víctimas no han sido identificadas

Según testigos, una de las víctimas habría quedado herida tras el ataque e intentó ingresar a una panadería cercana para refugiarse. Sin embargo, al parecer los propietarios del establecimiento la habrían retirado del lugar y fue allí donde finalmente la terminaron de herir.

Actualmente, las dos víctimas sigue sin ser identificadas, y hasta el momento no se han presentado familiares de ninguna de ellas. Por el momento, las autoridades avanzan en la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y recolectan testimonios que permitan identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

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Personero de Cali se pronunció

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, se pronunció frente al crimen y rechazó lo ocurrido: “Hoy la ciudad vuelve a sentir el peso de una violencia que nos arrebata vidas, destruye familias y deja un vacío imposible de reparar. No podemos acostumbrarnos a que las mujeres sigan siendo víctimas de hechos tan crueles”.

“Detrás de cada vida apagada hay sueños, hogares y personas que hoy lloran una ausencia irreparable. Exijo a las autoridades una actuación inmediata y contundente para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar justicia. Cali no puede seguir perdiendo a sus mujeres en medio del miedo y la violencia”, finalizó.