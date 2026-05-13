Nequi alerta a sus usuarios tras hackeo en su cuenta de X: “No abran enlaces sospechosos”

Tomada de la cuenta de (X) de Nequi.

La plataforma financiera digital Nequi informó a sus usuarios que su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) sufrió un acceso no autorizado y fue utilizada para difundir contenido relacionado con una presunta estafa con criptomonedas.

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Durante varias horas, la cuenta presentó modificaciones en su perfil y publicó mensajes promocionando enlaces sospechosos que buscaban atraer a usuarios con supuestas oportunidades de inversión. La situación generó preocupación entre miles de clientes de la aplicación financiera, especialmente por el riesgo de robo de datos personales y posibles fraudes digitales.

Cuenta oficial de Nequi fue hackeada

A través de un comunicado oficial, Nequi, plataforma, explicó que el incidente fue detectado rápidamente por su equipo de seguridad tecnológica.

“Desde la compañía informaron que tan pronto identificaron la situación, activaron protocolos internos para recuperar el control y garantizar la seguridad de la cuenta oficial”, indicó la entidad.

La empresa aclaró que la cuenta en X no funciona como canal transaccional y que únicamente es utilizada para fines promocionales y de comunicación con usuarios.

“Nequi reiteró que los contenidos publicados durante el acceso no autorizado no correspondían a productos, servicios ni campañas oficiales de la compañía”, señalaron.

Tras detectar el ataque, la plataforma decidió bloquear temporalmente la cuenta mientras trabajan junto con los equipos de soporte de X para eliminar el contenido malicioso y restablecer completamente el perfil.

La entidad también lanzó una advertencia urgente a sus usuarios para evitar caer en posibles engaños relacionados con enlaces fraudulentos o promesas de inversión en criptomonedas.

“La compañía pidió expresamente a los clientes no abrir links sospechosos ni compartir datos personales, claves o información financiera a través de publicaciones difundidas en esa red social”, explicó.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados a los ataques cibernéticos y a las modalidades de fraude que utilizan redes sociales verificadas para ganar credibilidad frente a las víctimas.

Expertos en seguridad digital recomiendan desconfiar de mensajes relacionados con inversiones rápidas, ganancias garantizadas o promociones inusuales, especialmente cuando provienen de cuentas que presentan comportamientos extraños o cambios repentinos en su identidad visual.

Además, Nequi recordó que los únicos canales oficiales habilitados para atención al usuario son el chat de ayuda disponible en la aplicación y en su página web, así como su línea telefónica, WhatsApp y perfiles oficiales en Instagram y Facebook.

“Desde la plataforma insistieron en que cualquier trámite o consulta debe hacerse únicamente mediante canales autorizados para evitar riesgos de suplantación o robo de información”, agregaron.

El incidente generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la creciente cantidad de ataques informáticos dirigidos contra plataformas financieras y empresas con alta visibilidad digital.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre afectaciones directas a cuentas bancarias o movimientos financieros de usuarios, la compañía aseguró que continúa monitoreando la situación y entregará nuevas actualizaciones si se presentan novedades.

“Nequi manifestó que seguirá informando oportunamente sobre el avance del caso y las medidas adoptadas para proteger a sus usuarios”, concluyó el comunicado oficial.

Recuperación cuenta oficial de Nequi en X

La plataforma financiera digital Nequi informó que logró recuperar el control de su cuenta oficial en X (antes Twitter) luego del hackeo que sufrió en las últimas horas y que fue utilizado para difundir contenido sospechoso relacionado con presuntas estafas con criptomonedas.

A través de un nuevo comunicado, la compañía confirmó que la cuenta ya funciona con total normalidad tras la intervención de su equipo especializado en seguridad digital.

“Desde Nequi informaron que tan pronto identificaron la situación, activaron protocolos internos para recuperar el acceso y garantizar nuevamente la seguridad de la cuenta oficial”, indicó la plataforma.

La empresa reiteró además que su perfil en X no es utilizado para realizar transacciones financieras, sino únicamente como canal promocional y de comunicación con usuarios.

“Nequi recordó que la red social no funciona como canal transaccional y pidió a sus clientes utilizar exclusivamente los medios oficiales de atención”, señalaron.

La compañía invitó nuevamente a los usuarios a comunicarse únicamente mediante sus canales autorizados, entre ellos el chat de ayuda disponible en la aplicación y en su página web, además de WhatsApp, línea telefónica, Instagram y Facebook oficiales.

El caso generó preocupación entre miles de usuarios luego de que durante varias horas la cuenta presentara publicaciones con enlaces sospechosos y mensajes promocionando supuestas inversiones en criptomonedas.

Tras recuperar el perfil, la entidad aseguró que continuará monitoreando cualquier novedad relacionada con la seguridad de sus plataformas digitales.