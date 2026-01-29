Nequi revela las cuatro tendencias que marcarán el futuro de la banca digital en Colombia en 2026

La banca digital en Colombia entra en 2026 en una nueva etapa marcada por mayores exigencias, no solo en términos de innovación tecnológica, sino en la capacidad real de generar valor sostenible para las personas. Tras varios años de adopción acelerada, el reto del sector ya no es incorporar más tecnología, sino profundizar el uso de los servicios financieros digitales, fortalecer la confianza y ofrecer soluciones cada vez más personalizadas y útiles.

Así lo revela el estudio “Perspectivas 2026 de la Industria Financiera”, desarrollado por Fintech Américas, el cual señala que la industria debe pasar de la experimentación a una ejecución consistente, basada en datos, analítica avanzada e inteligencia artificial.

Banca digital en Colombia: inteligencia artificial, crédito responsable e inversiones lideran el panorama de 2026

Las cifras confirman que lo digital ya es predominante. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, durante el tercer trimestre de 2025, el 82,3% de las operaciones financieras se realizaron a través de canales no presenciales. En el caso de Nequi, el 93% de las transacciones mensuales son digitales, lo que demuestra que hoy la relación entre las personas y la banca ocurre principalmente desde el celular.

Para María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, el desafío ya no es crecer en número de usuarios, sino acompañarlos mejor. “Hoy el gran reto es profundizar el uso, ayudar a tomar decisiones informadas y construir relaciones financieras sostenibles. En Nequi no tenemos una bola de cristal, pero tenemos algo mejor: datos”, afirmó durante su intervención en MoneyCon, uno de los festivales de finanzas más importantes de Latinoamérica.

A partir del análisis de hábitos y comportamientos de millones de usuarios, Nequi compartió cuatro grandes tendencias financieras para 2026 que marcarán el futuro de la banca digital.

1. Inteligencia artificial al servicio de las personas

La inteligencia artificial (IA) se consolida como una de las principales herramientas para transformar la experiencia financiera. De acuerdo con Asobancaria, el 73% de las entidades financieras en Colombia ya cuentan con implementaciones basadas en IA. Sin embargo, su verdadero valor no está solo en automatizar procesos, sino en entender mejor a las personas, anticipar necesidades y ofrecer experiencias personalizadas.

En plataformas como Nequi, la IA ya permite optimizar la atención al cliente, personalizar servicios y facilitar la autogestión. Su asistente digital gestiona más de un millón de conversaciones mensuales, logrando que 7 de cada 10 usuarios resuelvan sus solicitudes sin intervención humana, con niveles de atención cercanos al 95%.

Además, la IA se ha convertido en un punto clave para la inclusión financiera, especialmente en el acceso al crédito. Gracias a modelos predictivos basados en comportamiento transaccional, Nequi ha logrado duplicar su base de clientes con créditos preaprobados, incluyendo personas sin historial bancario tradicional.

2. Crédito responsable y sostenible

El crédito digital será uno de los mayores desafíos hacia 2026. En países como Colombia, donde gran parte de la población no cuenta con historial crediticio sólido, el reto es equilibrar acceso y sostenibilidad.

Según datos de Nequi, entre enero y septiembre de 2025 se desembolsaron más de 590 mil créditos, por un valor superior a $1,3 billones, de los cuales el 68% fue otorgado a personas con poca o nula experiencia crediticia. Esto demuestra que el crédito puede ser una herramienta de progreso si se ofrece con acompañamiento y criterios responsables.

Los segmentos que más demandan crédito son emprendedores, así como personas que buscan financiar estudios, motocicletas o viajes, reflejando una visión del crédito como impulsor de proyectos personales y productivos.

3. Pagos transfronterizos y remesas

Otro eje clave para 2026 serán los pagos internacionales y remesas, que aún enfrentan altos costos, demoras y múltiples intermediarios. La tendencia apunta a reducir la fricción y facilitar que el dinero fluya de manera simple y directa.

En este campo, Nequi ha desarrollado soluciones para recibir dinero del exterior directamente en canales digitales. En 2025, las remesas en Nequi se multiplicaron por 12 frente a 2024. Además, el número de freelancers y emprendedores creció un 30% y 25% respectivamente, lo que evidencia una economía cada vez más global e interconectada.

4. Democratización de las inversiones

La democratización de las inversiones será otro gran reto. Aunque existe mayor interés, persisten barreras como la falta de educación financiera, el miedo al riesgo y la percepción de complejidad.

A través de su alianza con trii, Nequi ha permitido que miles de personas inviertan en la Bolsa de Valores de Colombia desde su celular. Hoy se realizan inversiones desde 167 municipios, con un perfil cada vez más joven: el 44% de los inversionistas tiene entre 21 y 30 años.

Este fenómeno confirma que invertir está dejando de ser exclusivo y se está convirtiendo en un hábito cotidiano. No obstante, expertos coinciden en que antes de invertir es clave fortalecer hábitos de ahorro y organización financiera, mediante herramientas como Bolsillos, Metas y Colchón.

En conclusión, para Nequi el futuro no está solo en innovar, sino en lograr que esa innovación sea útil, comprensible y sostenible. “En 2026, el verdadero diferencial será que la tecnología genere bienestar financiero real y confianza en la vida cotidiana de las personas”, concluyó Correa.