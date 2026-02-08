Nequi corona a los ‘Reyes de la Calle’ y destaca a emprendedores en el Carnaval de Barranquilla

En el Carnaval de Barranquilla no solo reinan la música, el baile y la tradición, también se destacan quienes todos los días levantan la cortina de su negocio, atienden clientes y mantienen viva la economía de la ciudad. Bajo ese espíritu, Nequi celebró la coronación de los “Reyes de la Calle”, una iniciativa que reconoció a los emprendedores barranquilleros que hacen del trabajo diario una verdadera fiesta y se convierten en protagonistas del desarrollo económico local.

No es casualidad que esta historia se cuente desde la capital del Atlántico. Según el Índice Mensual Económico Distrital (IMED), la economía de Barranquilla registró un crecimiento anual del 3,5 % en octubre de 2025, impulsado principalmente por la recuperación del consumo y el dinamismo del sector comercio. Esta cifra confirma que el motor económico de la ciudad está en la calle, en los barrios, en los negocios familiares y en los pequeños emprendimientos que forman parte del día a día.

“El Carnaval es una excusa poderosa para hablar de lo que realmente mueve a Barranquilla todo el año: su gente camelladora. Con la idea creativa de coronar a los ‘Reyes de la Calle’ quisimos reconocer a esos emprendedores que, desde la tienda del barrio, el puesto de comida o el negocio familiar, hacen que la economía no se detenga. En Nequi trabajamos para que la tecnología sea un aliado real de su día a día y para otorgar experiencias sorprendentes”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi.

Las cifras respaldan este impacto. En Barranquilla, 848 mil personas ya manejan su plata a través de Nequi, y de ese total, 356 mil lo utilizan para sus negocios. Además, las transacciones de emprendedores crecieron cerca de 71 % durante 2025, con picos claros en temporadas de alta actividad comercial como diciembre. Este comportamiento demuestra que la ciudad se ha convertido en un verdadero motor transaccional del Atlántico, con un promedio cercano a 64,9 millones de transacciones mensuales.

Es justamente en este ecosistema donde cobra sentido la iniciativa creativa ‘Reyes de la Calle’. La coronación se dio tras una dinámica realizada en las redes sociales de Nequi, donde se destacaron comerciantes locales que usan la app para recibir pagos y manejar la plata de su negocio. Los dos ganadores, seleccionados por votación del público, fueron protagonistas en la moviltarima de Nequi durante La Guacherna, convirtiéndose en símbolo de la fuerza de la economía popular y su creciente digitalización en Barranquilla.

Más allá de ser una herramienta para pagos y transferencias, los barranquilleros también han encontrado en Nequi una puerta de entrada al sistema financiero formal. Solo en 2025, más de 37 mil personas accedieron a créditos a través de la plataforma, y más de la mitad lo hizo por primera vez. Esto refleja el papel de la tecnología financiera en la creación de oportunidades para quienes antes enfrentaban barreras de acceso al sistema bancario tradicional.

La historia de los ‘Reyes de la Calle’ es, en el fondo, la historia de Barranquilla: una ciudad creativa, resiliente y emprendedora, donde la cultura y el trabajo van de la mano. Para Nequi, acompañar esta realidad significa ofrecer herramientas simples, digitales y cercanas, para que quienes mueven la economía desde la calle puedan manejar su dinero a su ritmo y seguir haciendo crecer sus negocios, sus familias y sus sueños.

En medio del Carnaval, la verdadera fiesta no solo está en los desfiles y comparsas, sino también en cada tienda, cada puesto de comida y cada emprendimiento que demuestra que en Barranquilla la economía también baila al ritmo del esfuerzo diario.