Lanzan herramienta para reducir hacinamiento en URIs y estaciones en Bogotá: hay personas que llevan años en esos espacios

La Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre lanzaron, recientemente, un aplicativo para aportar a la disminución del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria en Bogotá (CGT).

Lea también: Sentencia histórica: Corte Suprema define que la prostitución no es trabajo, sino explotación sexual

Busca conectar los CDT con la rama judicial

Esta herramienta, llamada PPL Connect, permitirá obtener información actualizada y en tiempo real sobre cada una de las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de policía, el estado de sus procesos y cuánto tiempo llevan allí. De esta manera, los jueces podrán contar con datos para agilizar casos y ordenar traslados a centros penitenciarios del sistema nacional, en caso de que las personas judicializadas reciban condenas en firme.

Según las autoridades, el aplicativo conecta información judicial y operativa para que el nuevo modelo de gestión carcelaria cuente con información verificable. Con esto se espera, entre otras cosas, poder dignificar la condición de la población carcelaria en los CDT.

Disminución de hacinamiento en Bogotá

La Secretaría de Seguridad señaló que Bogotá pasó de tener un hacinamiento de hasta el 172 % en los CDT a contar con un 45,8 % en la reciente administración, y buscan que esa cifra siga disminuyendo con PPL Connect. En este sentido, recolectaron información detallada de los procesos de cada una de las personas privadas de la libertad en los CDT y adelantaron gestiones para trasladar a personas condenadas a otras cárceles del país.

Conozca esto: “Therian de papel”: Claudia López se va con toda contra Abelardo de la Espriella por trato a María Lucía Fernández

De hecho, en 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad hacia establecimientos de reclusión del orden nacional, y en lo corrido del 2026 ya se ha hecho lo mismo con 1.147 personas. La intención es que dejen de darse casos como el de un individuo en la estación de Los Mártires que registra más de cinco años privado de la libertad, cuando se supone que en el plazo máximo de permanencia en ese lugar son 36 horas.

Desde la rama judicial también habrá articulación con PPL Connect, según afirmóel magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura: “Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre de este año”.