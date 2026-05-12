Video | Cámara de seguridad captó el momento en que una moto impacta a una tractomula tras cambiar de carril

La cámara de seguridad de una tractomula captó las imágenes de un estrepitoso accidente entre ese vehículo y una motocicleta en la vía que conecta los municipios de Cisneros y San Roque, en el Nordeste de Antioquia.

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El siniestro ocurrió el pasado 10 de mayo hacia la 1:00 de la tarde, cuando el motociclista perdió el control del vehículo al aproximarse a una curva de la carretera. En ese momento, invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra el automotor de carga.

Según lo mostrado en el video, la tractomula se movilizaba por su carril y no habría contribuido a que ocurriera el accidente. Algunas versiones señalan que el motociclista habría tenido dificultades para tomar la curva, lo que habría provocado la pérdida de control y el posterior ingreso al carril contrario. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto ni han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud del motociclista.

Macabro hallazgo en Medellín

En el deprimido vial de Villanueva, ubicado en el centro de Medellín, las autordades encontraron el cuerpo sin vida de una persona dentro de una nevera abandonada en una zona de acumulación de basuras. El descubrimiento sucedió el sábado 9 de mayo, cuando tres individuos fueron observados abandonando electrodoméstico en el lugar. Al inspeccionar la nevera, vieron un cadaver con una tela amarrada del cuello y sus extremidades inferiores.

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Por medio de cámaras de seguridad ubicadas en el centro, las autoridades pudieron ver que las personas habían transportado la nevera en una carreta desde el sector conocido como el Bronx. Según el reporte policial, habrían sacado al hombre de una vivienda de la zona.

Las grabaciones también permitieron observar que, tras abandonar el cuerpo, las tres personas comenzaron a correr hacia el Bronx para intentar ocultarse, pero las autoridades los interceptaron. Así, en la noche de ese mismo sábado, fueron capturados Cristian David Moncada Correa, de 20 años; Juan Guillermo Arango Restrepo, y Lenyn Alfonso Gamarra Pérez, de 25 años.