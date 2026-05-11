Atroz caso de maltrato en Soledad, Atlántico: perro fue atacado con químico corrosivo y sufrió graves quemaduras

Desde la fundación de rescate animal Mascoty, ubicada en Barranquilla, denunciaron recientemente un grave caso de maltrato contra un perro callejero llamado Rodolfo, de aproximadamente dos años, en el municipio aledaño de Soledad.

Lea también: Tétrico hallazgo en Medellín: grabaciones revelaron momento en que tres personas abandonaron cadaver en una nevera

El hecho ocurrió el pasado jueves 7 de mayo en una estación de gasolina, cuando personas inescrupulosas rociaron al canino con soda cáustica. El grave ataque le causó quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo y hasta en el esófago.

Sistema digestivo en riesgo

La fundación lo rescató después de que la comunidad, que reaccionó echándole agua al cuerpo del animal para paliar las quemaduras, los alertara. Actualmente Rodolfo recibe tratamiento veterinario, pero su estado es reservado, pues su piel se desprende al contacto por el nivel de quemadura, y su sistema digestivo enfrenta dificultades por las heridas en la boca y el esófago que sufrió al lamerse el pelaje por el dolor que estaba experimentando.

"Rodolfo fue rescatado en la carrera 30 de Soledad, donde llegó corriendo con el químico en la piel. Ahí fue atendido por varias personas que lo vieron desesperado y le echaron agua, porque en ese momento pensaron que era lo mejor que podían hacer", relató Daniel Useche, líder de la fundación Mascoty, al diario El Tiempo.

Lea también:Descubren en Medellín aberrante red que explotaba a menores desde los 10 meses para hacer material ilegal

Podría quedar totalmente ciego

Además, en redes sociales, Useche reveló que aunque el equipo veterinario está haciendo todo lo posible por salgar su vista, es posible que no la recupere, ya que sus ojos también se vieron afectado por el ataque y quedaron completamente blancos y nublados.

Desde la fundación insistieron en la necesidad de que las autoridades tomen acciones frente a este y muchos otros casos de maltrato animal que se registran en el Área Metropolitana de Barranquilla, y pidieron, también, ayuda a los usuarios para cubrir los altos costos del tratamiento que requiere Rodolfo.