Radical orden a Migración Colombia frente a caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell: tienen 10 días para cumplirla

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar información sobre las entradas y salidas del país de Jeffrey Epstein, el fallecido magnate agresor sexual estadounidenses, y su pareja Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores. Ambos individuos habrían sido cómplices en el manejo de una red de trata cuyos archivos, revelados paulatinamente por el gobierno estadounidense, mencionan a múltiples personas reconocidas, incluido el expresidente Andrés Pastrana.

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La decisión se dio después de que el periodista Juan Pablo Barrientos acudiera a esa instancia judicial tras la negativa de Migración, en febrero pasado, de permitirle acceder a esos datos alegando razones de seguridad nacional y protección de información personal.

Los argumentos del Tribunal

El Tribunal afirmó que esa informacion fue restringida de forma indebida por parte de la autoridad migratoria, y explicó: “La entidad había negado la información alegando razones de seguridad nacional y protección de datos personales. La Corporación concluyó que dicha reserva no fue debidamente justificada, pues no se explicó de manera concreta cómo la divulgación de esos datos afectaría dichos intereses”.

“La simple referencia a la seguridad nacional no es suficiente para negar información de interés público”, enfatizaron los magistrados, quienes consideraron que las justificaciones de Migración Colombia fueron insuficientes.

Igualmente, señaló que el acceso a la información pública es la “regla general” y que sus excepciones deben interpretarse de manera restrictiva, motivada y proporcional. Además, agregó que el caso de Epstein y Maxweel corresponde a información de “alto interés público”.

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La información que debe revelar

En este sentido, la orden de esta instancial judicial fue que se le entreguen al periodista los registros de ingreso y salida del país, así como los “puestos de control migratorio utilizados, calidad migratoria, tipo de visa o permiso, prórrogas de permanencia, alertas migratorias, registros de cédula de extranjería y constancias de entrevistas secundarias de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.