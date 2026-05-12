Uribe denunció supuestas “amenazas” y Cepeda lo frenó en seco recordándole a Escobar y los ‘falsos positivos’

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, desataron un choque política tras un violento cruce de acusaciones. El enfrentamiento inició cuando el máximo líder del Centro Democrático tildó de “amenazas” una de las propuestas de movilización social y la defensa de la Primera Línea incluidas en el programa de gobierno Cepeda. La réplica fue inmediata y el candidato del Pacto le exigió al exmandatario responder ante el país por presuntos crímenes de lesa humanidad y nexos con el narcotráfico.

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Todo comenzó con la difusión de una captura de pantalla por parte de Uribe. El exjefe de Estado extrajo un apartado específico del plan de gobierno de la campaña de Cepeda y lo publicó bajo el rotulo de “Amenazas de Iván Cepeda”. El documento en cuestión reivindica directamente las manifestaciones ciudadanas de los últimos años como una herramienta legítima e indispensable de presión política frente a los opositores de las reformas.

La Primera Línea y el “poder constituyente” en disputa

El texto que encendió las alarmas en el uribismo elogia el papel de los jóvenes durante las pasadas protestas. El programa de Cepeda señala textualmente: “El estallido social, las muchachas y los muchachos de la primera línea, marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Pasaron los tiempos en que se atropellaban los derechos de la gente y no pasaba nada en Colombia”.

Para el expresidente, el tono del documento cruza la línea hacia la intimidación al advertir que cualquier bloqueo a los cambios sociales será respondido en las calles. En el fragmento denunciado, la campaña del Pacto Histórico declaró que “frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será una movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano. Reclamaremos hasta obtener lo que la gente necesita”.

Además, el texto vincula estas marchas con la figura del “poder constituyente”, un concepto que actualmente genera alta fricción entre el Ejecutivo y la oposición. El documento argumenta que es desde los barrios y territorios “que defendemos lo conquistado y empujamos lo que falta por conquistar aún”.

“Una larga lista de acontecimientos macabros”

Lejos de ofrecer explicaciones sobre el contenido de su programa de gobierno, Iván Cepeda utilizó su cuenta oficial de X para lanzar un contragolpe contundente. El candidato ignoró el debate sobre el estallido social y apuntó directamente contra el historial judicial y político de Uribe Vélez, reviviendo los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.

Citando la publicación del exmandatario, Cepeda escribió: “La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”.

El choque expone la fractura absoluta entre ambas orillas políticas de cara a las próximas mediciones electorales que se realizan este 31 de mayo. Por un lado, la derecha enarbola el rechazo al bloqueo de vías y a las protestas de la Primera Línea como su principal bandera de seguridad y por el otro, la izquierda reafirma la calle y la movilización popular como el mecanismo central para blindar su proyecto de gobierno, como lo ha mencionado el actual gobierno y sus allegados.