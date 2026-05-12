“Está hablando de pena de muerte por la protesta”: panelista de Blu Radio sobre comentario de Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a generar polémica en la mañana de este martes 12 de mayo tras unas fuertes declaraciones que hizo en medio de una entrevista con Noticias Caracol.

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Entre otras declaraciones controvertidas, se refirió a la respuesta que tendría frente a la protesta social.

“La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente, que lo haga. Pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la Fuerza Pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano va a saber lo duro que muerde el tigre”, explicó De la Espriella.

Luego hizo un fuerte comentario contra las comunidades racializadas. “Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacerme desmanes y a atacarme a la gente y a la Fuerza Pública, le voy a caer con mano de hierro”, expresó el abogado. “Una persona que viene a incinerar a un policía, tiene que ser dada de baja si no se detiene, como corresponde en derecho”, puntualizó De la Espriella.

Luis Ernesto Gómez arremetió contra el candidato presidencial

El pronunciamiento de De la Espriella desató una ola de críticas por parte de periodistas, opositores y otros líderes políticos.

Uno de los críticos fue el panelista de Blu Radio y exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, quien se pronunció en una transmisión en vivo de la emisora.

“Yo se lo traduzco: está hablando de pena de muerte por la protesta”, advirtió Luis Ernesto Gómez. “Como no es un demócrata ni respeta los derechos humanos, en su gobierno habrá pena de muerte por la protesta violenta. Y sí, la protesta violenta lamentablemente ha hecho parte de este país”, expresó Gómez.

Luego, recordó las manifestaciones que se presentaron el 9 de septiembre de 2020, cuando el estaba al frente de la Secretaría de Gobierno.

“Como la Policía no tenía los protocolos de reacción oportuna, disparó contra la población civil. Ese día 75 personas quedaron heridas de bala y murieron nueve jóvenes que estaban protestando”, advirtió Gómez