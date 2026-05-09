Cartagena activa monitoreo por hantavirus ante alerta internacional en crucero

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La ciudad de Cartagena activó un plan de seguimiento y vigilancia epidemiológica frente al hantavirus, una enfermedad zoonótica que ha generado preocupación internacional tras el reporte de pasajeros de un crucero con síntomas compatibles con este virus. Aunque las autoridades nacionales aclararon que actualmente “no se han confirmado casos de hantavirus en Colombia”, el Distrito reforzó las medidas preventivas debido a que la capital de Bolívar es uno de los principales puertos de cruceros del país.

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La estrategia es liderada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), entidad que mantiene activo el monitoreo de eventos respiratorios inusuales en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la red hospitalaria local.

¿Hay casos de hantavirus en Colombia? Cartagena intensifica controles por alerta sanitaria

El director del DADIS, Rafael Navarro España, explicó que las acciones se desarrollan de manera preventiva y buscan garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad relacionada con enfermedades respiratorias asociadas al tránsito internacional de viajeros.

El funcionario manifestó que “es importante que la comunidad no entre en pánico y mantenerse informado a través de fuentes oficiales”, al tiempo que advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales relacionada con supuestos casos de hantavirus en el país.

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Según indicó el director del organismo de salud, la información que circula sin verificación “puede generar alarma innecesaria en la población”, razón por la cual insistió en que la ciudadanía debe consultar únicamente los canales oficiales de las autoridades sanitarias.

Las alertas surgieron luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportara un evento internacional relacionado con pasajeros de un crucero que presentaron síntomas compatibles con esta enfermedad viral. Debido a que Cartagena recibe constantemente embarcaciones turísticas internacionales, las autoridades locales decidieron mantener vigilancia epidemiológica reforzada.

Navarro España aseguró que “desde el Dadis, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las IPS y la red de vigilancia en salud pública, permanecen activas las acciones de monitoreo epidemiológico, seguimiento de alertas y fortalecimiento de la notificación inmediata”.

El hantavirus es un grupo de virus zoonóticos transmitidos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o excretas de roedores infectados. Aunque es considerada una enfermedad poco frecuente, puede generar complicaciones respiratorias graves, por lo que las autoridades sanitarias mantienen protocolos de vigilancia permanentes.

En ese sentido, el Distrito reiteró que actualmente no existe una alerta sanitaria activa en Colombia, pero sí un seguimiento preventivo enfocado en detectar oportunamente cualquier caso sospechoso que pueda representar un riesgo para la salud pública.

Como parte de las medidas preventivas, el DADIS emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias y posibles focos de contagio.

Las autoridades recomendaron mantener adecuados hábitos de higiene en viviendas, bodegas y espacios cerrados; evitar acumulación de residuos y alimentos expuestos; controlar la presencia de roedores y sellar grietas o puntos de ingreso en las edificaciones.

Además, el organismo sanitario insistió en la importancia del lavado frecuente de manos y el uso de elementos de protección durante labores de limpieza en sitios donde exista evidencia de infestación de roedores.

El director del DADIS también señaló que las personas deben acudir oportunamente a los servicios médicos en caso de presentar síntomas respiratorios o fiebre, especialmente si han tenido contacto con ambientes donde haya presencia de roedores.

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Finalmente, Rafael Navarro España afirmó que el compromiso del Distrito es continuar trabajando “con rigurosidad técnica, vigilancia permanente y articulación institucional” para proteger la salud de residentes y visitantes en una ciudad que, por su dinámica turística y portuaria, mantiene constante interacción con viajeros internacionales.