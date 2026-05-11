Paloma Valencia se indignó con el presidente Petro por respuesta a la hija de Vargas Lleras: “Respete”

Tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente Gustavo Petro tuvo un agrio cruce de declaraciones con su hija, Clemencia Vargas Umaña. Durante las exequias de su padre, ella hizo unas fuertes afirmaciones contra el actual gobierno y contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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“Ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia: recuperar el rumbo y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”, advirtió Clemencia Vargas en medio de una intervención pública que hizo durante las exequias de su padre.

El presidente Petro no pasó por alto sus palabras y poco después le contestó a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos.Esto es una democracia y es el pueblo el que decide y no el apellido”, advirtió el primer mandatario en un trino.

Paloma Valencia cuestionó la posición de Petro

Las palabras que el presidente Petro le dedicó a la hija de Vargas Lleras generaron indignación en algunos sectores políticos, que consideraron su respuesta como una impertinencia.

“Presidente, no siga haciendo demostraciones de su incapacidad de empatía. Asuma su papel de presidente por lo menos un día, ante el fallecimiento de un exvicepresidente y un líder de oposición. Guarde la compostura y respete. Toda mi solidaridad con Clemencia Vargas y sus seres queridos. Que el respeto esté por encima de las diferencias”, puntualizó Valencia, también a través de su cuenta en X.

Su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, hizo una declaración aún más escueta e irónica. “Que respuesta tan chimba”, le escribió al presidente Petro.