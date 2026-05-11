Nueva ruta K338: La apuesta de TransMilenio para descongestionar el Portal Eldorado

La movilidad en la localidad de Fontibón recibe un importante refuerzo. TransMilenio puso en operación la nueva ruta alimentadora K338, un servicio diseñado específicamente para optimizar el traslado de los habitantes del barrio El Refugio y seis sectores aledaños hacia el Portal Eldorado.

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Esta iniciativa nace de un proceso de concertación con la comunidad y busca atacar directamente los problemas de saturación en las horas de mayor demanda.

Horarios de operación: Refuerzo en horas pico

A diferencia de las rutas convencionales, la K338 operará bajo un esquema de refuerzo en franjas de máxima demanda. Los usuarios podrán utilizar este servicio de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Mañana: 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

5:00 a.m. a 8:00 a.m. Tarde: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Este ajuste permite que la flota se concentre en los momentos donde los habitantes de Fontibón más necesitan llegar o salir del sistema troncal.

Recorrido estratégico

La ruta ha sido trazada para cubrir puntos críticos de recolección de pasajeros, dividiéndose de la siguiente manera:

Hacia el Portal Eldorado: Iniciará en El Refugio (Av. calle 24), pasará por La Cabaña (calle 23D) y Puerta de Teja (Av. calle 26).

Iniciará en El Refugio (Av. calle 24), pasará por La Cabaña (calle 23D) y Puerta de Teja (Av. calle 26). Regreso a El Refugio: Partirá desde Puerta de Teja (Av. calle 24), pasando por el Parque Atahualpa (calle 23G) y finalizando en El Refugio (Calle 23B).

¿Qué pasa con la ruta TC6?

Con la entrada de la K338, la actual ruta TC6 sufrirá una modificación técnica para mejorar la cobertura. Ahora operará bajo el nombre de K337 San Pablo Jericó. El objetivo de esta reestructuración es doble: por un lado, reducir los tiempos de espera en las zonas residenciales y, por otro, mejorar la evacuación de usuarios en la plataforma de alimentadores del Portal Eldorado, evitando las aglomeraciones en horas pico.

“Este trabajo con la comunidad nos permite mejorar el servicio en las zonas y horas de máxima demanda”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TRANSMILENIO S.A., destacando que la creación de la ruta responde a un análisis técnico tras las solicitudes de los vecinos de Fontibón.

Con la implementación de la K338, el sistema busca que los trayectos hacia el Portal sean más rápidos y cómodos, eliminando cuellos de botella en sectores que históricamente presentaban dificultades de conexión.