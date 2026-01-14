TransMilenio se pronuncia tras grave caso de intolerancia en Suba: Habrá investigaciones y sanciones

Luego de la difusión masiva de un video en el que se observa a un bus del SITP atropellar intencionalmente en dos ocasiones a un motociclista, la entidad gestora TransMilenio ha roto el silencio. En un pronunciamiento oficial, la institución no solo rechazó los hechos ocurridos en la localidad de Suba, sino que anunció una hoja de ruta para sancionar al responsable y garantizar que estos actos no queden impunes en el sistema de transporte de Bogotá.

El firme rechazo de la entidad gestora

La respuesta de TransMilenio fue contundente frente a lo que calificaron como un “acto de intolerancia inadmisible”. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la entidad expresó su solidaridad con los afectados y extendió una solicitud de perdón a los ciudadanos que presenciaron o se vieron perjudicados por el incidente.

“Lamentamos y rechazamos cualquier tipo de intolerancia como se observa en el video y enviamos un mensaje de excusas a nuestra comunidad usuaria por los percances que esta situación haya podido generar”, puntualizó la misiva oficial.

Para la entidad, este comportamiento no solo vulnera las normas de tránsito, sino que empaña la imagen de los miles de conductores que operan el sistema de manera profesional en la capital.

Acciones inmediatas contra el operador y el conductor

El enfoque de la respuesta oficial se centró en la activación de protocolos de control. TransMilenio informó que ya solicitó formalmente al consorcio ‘Este Es Mi Bus’, empresa operadora a la que pertenece el vehículo, iniciar un proceso administrativo y disciplinario fulminante contra el implicado.

Entre las medidas que la entidad está coordinando se encuentran:

Identificación plena: Labores técnicas para establecer con precisión milimétrica el lugar, la fecha y la hora exacta del suceso.

Labores técnicas para establecer con precisión milimétrica el lugar, la fecha y la hora exacta del suceso. Vinculación a investigaciones: TransMilenio aseguró que entregará todo el material probatorio a las autoridades judiciales para que el conductor responda penal o civilmente si así se requiere.

TransMilenio aseguró que entregará todo el material probatorio a las autoridades judiciales para que el conductor responda penal o civilmente si así se requiere. Seguimiento al consorcio: Se verificará que el operador cumpla con los estándares de capacitación y selección de personal para evitar que perfiles violentos estén al frente del volante.

Compromiso con la seguridad vial en 2026

En lo que va del año 2026, la ciudad de Bogotá ha priorizado la reducción de conflictos en la vía. Por ello, TransMilenio enfatizó que su prioridad es la vida y la integridad de todos los actores viales, incluidos peatones, ciclistas y motociclistas.

La entidad reiteró que el sistema de transporte masivo debe ser un ejemplo de convivencia y no un escenario de agresiones. Finalmente, invitaron a los usuarios a seguir utilizando los canales de denuncia oficiales para reportar cualquier irregularidad en el servicio, garantizando que cada reporte será tramitado con la misma rigurosidad que este caso viral en Suba.