Atención: Petro decreta “duelo nacional” por las muertes de Germán Vargas Lleras y Mateo Pérez

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X que se decretará un día de luto nacional tras la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el asesinato del periodista Mateo Pérez.

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Así lo señaló a través de su cuenta oficial en la red social X. "Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras“, puntualizó el primer mandatario.

El exvicepresidente falleció a los 65 años el pasado viernes 8 de mayo tras una larga batalla contra un tumor cerebral que había agravado su salud durante los últimos meses.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, advirtió el presidente Petro tras el fallecimiento de Vargas Lleras.

¿Quién era Mateo Pérez, el periodista por el que Petro decretó duelo nacional"?

Mientras tanto, Mateo Pérez se venía desempeñando como periodista y director del medio digital El Confidente y había investigado los casos de corrupción y la creciente presencia de grupos armados ilegales en varios municipios de Antioquia.

Mateo estaba trabajando en una investigación cuando fue reportado como desaparecido, el pasado 5 de mayo. Tras varios días sin que las autoridades dieran con su paradero, sus restos fueron entregados a una comisión humanitaria en el municipio de Briceño, Antioquia.

“Sus publicaciones visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades y generaron una amplia interacción ciudadana. Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, sostuvo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) a través de un comunicado.

Así mismo, hizo un llamado para que las autoridades brinden protección efectiva a los periodistas.

“El asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas que buscan controlar y silenciar la información local”, agregó la fundación en su pronunciamiento.