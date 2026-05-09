Petro se pronunció tras el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez: este es el grupo tras el crimen

Tras la confirmación, este viernes 8 de mayo, sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista de 23 años y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional sede Medellín, quien había sido reportado como desaparecido en el norte de Antioquia. El presidente Gustavo Petro, no dudo en pronunciarse y confirmó este El mandatario identificó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Edison Chalá, como el responsable del crimen cometido en la vereda El Hoyo, en jurisdicción del municipio de Briceño.

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Pérez Rueda era una figura reconocida en el periodismo regional por ser el director y fundador del medio “El Confidente” en Yarumal, un proyecto que inició desde sus años escolares. Según la información oficial, el comunicador fue interceptado por miembros del frente Darío Gutiérrez, una facción disidente que se fragmentó del antiguo frente 36 de las Farc y que, según el Gobierno Nacional, no tiene espacio en las actuales mesas de negociación de paz.

Sin espacio para el diálogo: el perfil de los atacantes

El jefe de Estado fue enfático en señalar que el grupo liderado por Chalá Torrejano se dedica exclusivamente al control de la minería ilegal de oro en la región, despojándolos de cualquier carácter político. “Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno”, sentenció Petro a través de sus canales oficiales, marcando una línea roja frente a esta estructura criminal que opera en los límites de Briceño y San Andrés de Cuerquía.

El operativo de recuperación de los restos fue el resultado de una gestión articulada entre una comisión humanitaria de la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo y el apoyo logístico del Gobierno Nacional, quienes lograron ingresar a la zona de alta peligrosidad para extraer el cadáver y trasladarlo a Medicina Legal.

Crisis humanitaria en el Norte de Antioquia

La zona donde ocurrió el asesinato se ha consolidado como el foco de violencia más crítico del país. El presidente Petro reveló que la franja comprendida entre Briceño y San Andrés de Cuerquía es actualmente la región con la mayor tasa de homicidios en Colombia, producto de la confrontación abierta entre grupos ilegales por el control de las rentas mineras.

“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo, y le he expresado mi sentido pésame; hablaremos personalmente después”, manifestó el mandatario, quien además ordenó a la Policía Nacional y al Ejército intensificar la presencia en la zona para “erradicar los grupos que permanecen allí”.

La comunidad periodística de Antioquia y la Universidad Nacional han expresado su rechazo absoluto ante este hecho que silencia una voz joven en el territorio. Por su parte, la Fuerza Pública tiene instrucciones de ejecutar acciones eficaces para neutralizar a la banda de ‘Edison Chalá’, en una región donde la minería de oro ha desplazado la seguridad ciudadana por la ley de las armas.