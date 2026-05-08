Conmoción en reconocido centro comercial de Bogotá: hallan muerto a un hombre en una cabina de ascensor

Este viernes 8 de mayo en el occidente de Bogotá, se conoció que un hombre de 29 años, vinculado a uno de los restaurantes del Centro Comercial Nuestro Bogotá, parece ser que falleció tras caer al vacío a través del ducto de un ascensor. El hecho, que ocurrió en las primeras horas de la mañana, ha generado una fuerte respuesta de las autoridades de salud y policía judicial en la localidad de Engativá.

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Según el primer reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, una patrulla de vigilancia fue alertada pasadas de las 8:00 a. m. sobre una emergencia en las instalaciones del complejo comercial, ubicado en el barrio Álamos, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Al llegar al sitio, los uniformados y el personal médico confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Hallazgo en el pozo del ascensor: los detalles del siniestro

La información preliminar recolectada por los organismos de emergencia indica que la víctima cayó desde el cuarto piso de la edificación. Según reportó Blu Radio, el cuerpo del hombre fue localizado en la parte superior de la cabina del ascensor, específicamente en el área técnica donde realizaba sus labores habituales para el establecimiento gastronómico.

Aunque inicialmente se manejaron diversas versiones sobre el punto exacto del impacto, el equipo de criminalística confirmó que el deceso se produjo de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el desplome vertical. El acceso a la zona fue acordonado de inmediato para permitir las labores de levantamiento y evitar la alteración de la escena, crucial para los peritajes técnicos posteriores.

Investigación en curso: ¿Falla técnica o falta de protocolos?

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los peritos están determinado las causas exactas por las cuales el trabajador terminó en el foso del sistema de transporte vertical. La investigación busca establecer si el accidente fue producto de una falla mecánica en los componentes del ascensor, una falta de señalización en el área de carga o un incumplimiento en los protocolos de seguridad industrial por parte de la administración del complejo o del restaurante empleador.

La administración del Centro Comercial Nuestro Bogotá, se pronunció sobre el acontecimiento y dijo: “Al tratarse de un incidente que ocurrió al interior de uno de los locales comerciales, y no comprometer a ninguna de las áreas comunes de Nuestro Bogotá, los resultados y hallazgos de las investigaciones por parte de las autoridades competentes se le comunicarán de manera directa a los involucradas; razón por la cual la administración del centro comercial no tiene ni tendrá acceso a los pormenores del hecho”.

Asimismo, el comunicado mencionó que “el Centro Comercial Nuestro Bogotá aclara que el incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas)”. Sin embargo se espera las declaraciones de las investigaciones de las entidades oficiales.

Antecedentes de seguridad en complejos comerciales

Este fallecimiento se suma a otros incidentes registrados en grandes superficies de la capital en los últimos meses. Medios como Semana recordaron que, a finales de 2025, el Centro Comercial Santafé también fue escenario de una tragedia que involucró la muerte de una mujer, aunque en ese caso las cámaras de seguridad confirmaron que se trató de un hecho aislado de carácter personal.

En esta ocasión, el enfoque de las autoridades es estrictamente preventivo y judicial, buscando blindar la seguridad de quienes operan en estas estructuras. El cuerpo del joven fue trasladado a la sede de Medicina Legal para la respectiva necropsia, mientras se espera que en las próximas horas se brinde un informe técnico sobre el estado de los elevadores de carga en la zona donde se produjo el accidente.