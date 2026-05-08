Último momento: Recuperan el cuerpo del periodista Mateo Pérez asesinado en Briceño, Antioquia

Una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo recuperó este viernes el cuerpo sin vida del periodista y estudiante de Ciencias Políticas, Mateo Pérez. Parece ser que joven fue asesinado la noche del martes, presuntamente a manos de integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

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Los restos fueron localizados en un punto boscoso ubicado entre las veredas El Hoyo y Palmichal. Después de recibir el cadáver por parte de los actores armados, la delegación inició el traslado inmediato hacia el casco urbano para dejarlo a disposición de Medicina Legal, hecho que también fue confirmado a través de fuentes en terreno. Habitantes del sector reportaron el paso de los vehículos oficiales durante la tarde, marcando el fin de varios días de incertidumbre y búsqueda.

La recuperación de Pérez estuvo marcada por cuatro días de zozobra e intentos fallidos de aproximación. Desde que se reportó su desaparición, líderes comunales y autoridades buscaron establecer contacto con el grupo ilegal que opera en la subregión Norte. Sin embargo, las disidencias mantuvieron una postura de hermetismo y negación constante ante las peticiones de entrega.

Pérez se había consolidado como una voz crítica esencial en el Norte de Antioquia. A través de sus plataformas digitales, denunciaba casos de corrupción administrativa, exponía las dinámicas del conflicto y rastreaba el impacto de las economías ilícitas en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango. Sus investigaciones ya le habían costado presiones legales e intimidaciones.

Ante la confirmación del deceso, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un contundente pronunciamiento condenando el homicidio y la desprotección estatal. La organización denunció la indiferencia del Gobierno Nacional frente a las agresiones contra comunicadores, revelando que, durante la administración del presidente Gustavo Petro, ocho periodistas han sido asesinados por su labor informativa.

La FLIP exigió a la Fiscalía General de la Nación activar de urgencia la Resolución 0119 de 2026. El objetivo es que la investigación no se limite al homicidio, sino que analice el contexto y los intereses oscuros que Pérez pretendía destapar con su reportería antes de ser silenciado.

El bloqueo de los armados al rescate humanitario

La recuperación del cuerpo enfrentó múltiples obstáculos. Desde el reporte de su desaparición, las disidencias mantuvieron un cerco de silencio y rechazaron los llamados de los líderes comunales. Una fuente oficial, bajo reserva de identidad por seguridad, relató a Blu Radio el nivel de obstrucción impuesto en el territorio antes de lograr el acceso al cadáver: “Resulta que hay personas que le dijeron que no, que no que dejaran de averiguar. La Cruz Roja Internacional dentro de su independencia ha intentado ingresar pero ha sido infructuosa”.

Mientras la comisión completaba la extracción en las veredas de Briceño, en el vecino municipio de Yarumal la comunidad se reunió a las 4:00 de la tarde en una eucaristía. Las plegarias, que durante la semana pedían por el retorno con vida del estudiante, se convirtieron en un espacio de duelo colectivo.

De manera paralela a los actos religiosos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desplazó presencialmente hasta Yarumal. Su llegada al municipio tiene como objetivo brindar acompañamiento institucional y respaldo directo a los familiares del periodista. Las autoridades departamentales mantienen un monitoreo sobre el recorrido de los vehículos de emergencia, a la espera de la recepción formal para dar apertura a las investigaciones judiciales.