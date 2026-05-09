Cayó alias ‘La Tía’: cabecilla de ‘Los Pachenca’ que desmembró a un menor de edad en La Guajira

Fiscalía judicializó a alias 'La Tía' por estar involucrada en el desmembramiento de un menor en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Mónica Quiñones Graciano, alias La Tía o La Mona, una de las presuntas cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘Los Pachenca’, por su posible participación en el homicidio de un adolescente venezolano de 15 años perpetrado en diciembre de 2025.

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De acuerdo con la investigación, el 11 de diciembre de 2025, el menor de edad fue señalado de ejecutar conductas de tipo sexual contra una niña en inmediaciones de Mingueo, en Dibulla (La Guajira). Al conocer esta información, alias La Tía habría coordinado su búsqueda y, junto con integrantes del grupo armado organizado, retenido y entregado a otros jefes de la estructura ilegal, quienes lo trasladaron a una zona rural y desmembraron.

Quiñones Graciano también es señalada de articular el abastecimiento de armamento, intendencia y logística; y de canalizar información sobre personas señaladas de incumplir los lineamientos de ‘Los Pachenca’ con el propósito de imponerles supuestas sanciones económicas, restringirles la movilidad o causarles la muerte.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas agravadas.

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La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.