Joven bogotana murió en trágico accidente de tránsito cuando estaba de paseo en Santa Marta

Foto bogotana murió atropellada por un taxi en Santa Marta mientras disfrutaba de un paseo en Bello Horizonte.

La tragedia golpeó a una familia bogotana luego de que una joven identificada como Dilarin Juliana Santos muriera en un aparatoso accidente de tránsito en Santa Marta, ocurrido sobre la Troncal del Caribe, en el sector de Bello Horizonte, cuando disfrutaba de unos días de paseo junto a varios amigos.

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En el mismo hecho resultó gravemente herida Andreina Cuete, de 25 años y residente del sector de Gaira, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Bahía, bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 9:00 de la noche del jueves, a la altura de la entrada del hotel Zuana Beach Resort, uno de los sectores más transitados de la vía nacional que conecta a Santa Marta con otros municipios del Magdalena.

Según las primeras versiones conocidas, las dos mujeres habían compartido durante varias horas en las playas de Bello Horizonte junto a un grupo de amigos. Posteriormente decidieron cruzar la doble calzada para dirigirse hacia una droguería ubicada al otro lado de la carretera, luego de haber salido de una tienda Olímpica cercana.

Sin embargo, en medio del flujo constante de vehículos y la poca visibilidad en la zona, ambas fueron embestidas violentamente por un taxi de placas NGN-498, cuyo conductor, presuntamente, no logró frenar a tiempo.

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Testigos del hecho relataron que el impacto fue estremecedor. Algunas personas aseguraron que las jóvenes “intentaron cruzar rápidamente la vía al notar que venían varios carros”, pero en cuestión de segundos el vehículo las atropelló de forma aparatosa.

Otros ciudadanos manifestaron que “el choque fue tan fuerte que las dos mujeres salieron expulsadas varios metros antes de caer sobre el pavimento”, mientras el parabrisas del taxi quedó completamente destruido producto de la colisión.

La peor parte la llevó Dilarin Juliana Santos, quien sufrió heridas de extrema gravedad y murió prácticamente en el lugar de los hechos. Personas que se encontraban en el sector intentaron auxiliarla desesperadamente mientras llegaban las ambulancias y organismos de emergencia.

Por su parte, Andreina Cuete fue estabilizada inicialmente por paramédicos y luego trasladada de urgencia a la Clínica Bahía de Santa Marta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Familiares, amigos y allegados de la joven bogotana lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron dolor por la forma inesperada en la que perdió la vida mientras disfrutaba de un viaje junto a sus amistades. Personas cercanas la describieron como una mujer trabajadora y alegre que laboraba en una reconocida cadena de restaurantes en Bogotá.

El caso volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de movilidad en la Troncal del Caribe, especialmente en sectores turísticos como Bello Horizonte, donde residentes y conductores han denunciado constantemente problemas de iluminación, exceso de velocidad y falta de pasos peatonales seguros.

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Mientras las autoridades adelantan la recopilación de testimonios y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, una familia enfrenta hoy el dolor irreparable por la muerte de Dilarin Juliana Santos, mientras otra permanece aferrada a la esperanza de que Andreina Cuete logre sobrevivir a esta tragedia que terminó convirtiendo una noche de paseo en una escena de dolor y desesperación.