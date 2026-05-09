Caen los ‘reyes de los drones’: capturan a explosivistas de las disidencias de las Farc tras ataques en Cauca

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a José Freiner Muse Campo y José Arley Valencia Poscué, presuntos explosivistas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que estarían implicados en ataques contra la fuerza pública y la población civil en Cauca.

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Estas personas fueron capturadas en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en la vereda Cajete, en zona rural de Popayán. Durante el procedimiento les fueron incautados tres celulares, una memoria USB, un dron, panfletos, un arma de fuego y munición.

La información encontrada en los dispositivos digitales permitió reafirmar la posible participación de estos hombres en diferentes atentados, en los que fueron utilizados drones y vehículos para trasladar y detonar artefactos explosivos.

Entre los eventos que se les atribuye está el lanzamiento de granadas contra el Cantón Militar José Hilario López de Popayán, el 2 de noviembre de 2024; la activación de un carro bomba frente a la subestación de policía de Patía, hecho que dejó una mujer muerta, tres uniformados heridos y cuantiosos daños materiales, el 7 de julio de 2025; y el pilotaje de un dron cargado con explosivos nuevamente hasta el cantón militar, el cual fue interceptado oportunamente por unidades militares, el 25 de abril de 2026.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Muse Campo y Valencia Poscué los delitos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines terroristas; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso personal y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.