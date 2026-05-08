El presidente Gustavo Petro volvió a tener un agrio enfrentamiento con el magnate Elon Musk, dueño de la red social X, en esa misma platafoma. El mandatario colombiano reaccionó a un controvertido comentario que hizo Musk.

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“Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler”, advirtió Musk. El trino despertó una ola de críticas y burlas en redes sociales. De hecho, una persona le preguntó a Grok, la inteligencia artificial de X, si la afirmación de Musk era verdadera. La inteligencia artificial contradijo a su dueño.

“No. El nombre del Partido Nazi incluía ‘Socialista Nacional’ por su atractivo propagandístico para los trabajadores, pero Hitler rechazó explícitamente el socialismo marxista. Purgaron a socialistas/comunistas, prohibieron sus partidos, se aliaron con industriales y dirigieron un sistema fascista que priorizaba el nacionalismo racial y la empresa privada dirigida por el Estado, no la igualdad de clases ni la propiedad obrera”, advirtió Grok en respuesta a la pregunta.

La respuesta de Petro a Musk

Uno de los que comentó el trino de Musk fue el presidente Petro. En su cuenta de X, Petro le pidió al magnate tener mayor rigor en sus apreciaciones.

“No, señor Elon Musk, no cambie la historia. El señor Hitler usó el nombre de socialista porque era mayoritario en Alemania. Así sucede ahora cuando usan nombres como centro o demócrata y son de extrema derecha. Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas a los que asesinó y llevó a campos de concentración”, advitió el presidente Petro en su cuenta de X.

Así mismo, señaló que loz nazis habían destruido de forma violenta los esfuerzos colectivos de la sociedad y, con ello, provocaron que la riqueza se concentrara en unos individuos específicos.

“Los Nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior, y no hay razas”, concluyó Petro.