Indignación en Universidad Icesi en Cali por iguana atropellada por dos carros: institución contó qué pasó con los responsables

El jueves 7 de mayo, la comunidad de la Universidad Icesi, en Cali, se mostró conmocionada por la circulación de imágenes en las que se ve el momento en que una iguana es atropellada por un vehículo mientras se movilizaba por el campus. El detalle más lamentable es que, minutos después, otro vehículo volvió a pasar sobre el animal herido para, al parecer, estacionarse en esa zona.

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El activista Andrés Preciado fue quien denunció el grave hecho a través de redes sociales, y reveló que el reptil habría fallecido tras las heridas provocadas por ambos impactos. Igualmente, estudiantes de la institución señalaron que ninguno de los conductores, de quienes aún no se conoce su identidad, auxilió al animal tras atropellarlo.

“Le solicitamos a la Universidad Icesi que tome cartas en el asunto con estos dos estudiantes que no representan a la institución. Muchos otros estudiantes se han comunicado conmigo y me han escrito por la magnitud de este evento”, aseguró Preciado, asegurando que los presuntos responsables serían estudiante de la universidad.

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Universidad se pronunció

Desde la institución también se pronunciaron con un comunicado lamentando lo ocurrido y afirmando que en el campus hay señalización que alerta sobre el tránsito de fauna silvestre. La universidad indicó que se activó la atención al hecho por medio de la Oficina de Sostenibilidad Ambiental y se trasladó al animal a la unidad de biológicos.

“Las personas involucradas fueron identificadas y se adelantó un proceso de sensibilización y concientización sobre el impacto de lo ocurrido, la importancia de la atención en las vías y el respeto por la fauna y el medio ambiente, en coherencia con la señalización existente y las campañas permanentes de protección de la fauna en nuestro campus”, agregaron, asegurando que los estudiantes expresaron que fue un acto involuntario.

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“Desde el área de Bienestar Universitario se ha dispuesto de un equipo para brindarles acompañamiento integral, en el marco del compromiso institucional de velar por su integridad”, precisaron, y finalizaron expresando: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y hacemos un llamado a la comunidad a dimensionar con responsabilidad las reacciones frente a las personas involucradas, promoviendo siempre la sensatez y el respeto”.