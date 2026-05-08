“¡Golpe de estado a las elecciones!”: Paloma Valencia reaccionó a posible suspensión de órdenes de captura contra Clan del Golfo

Después de que se conoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro pidió levantar las órdenes de captura contra varios cabecillas del Clan del Golfo, incluido su jefe máximo, alias Chiquito Malo, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció.

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En su cuenta oficial en la red social X, la congresista rechazó estas acciones y consideró que son un gesto reprobable en plena campaña electoral, pues la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el último domingo de este mes.

“¡Golpe de estado a las elecciones!Levantan órdenes de captura al Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a Gustavo Petro según confesión de su hermano”, advirtió Paloma Valencia en su trino.

Así mismo, aprovechó para arremeter contra su contrincante, el también candidato presidencial Iván Cepeda. “Narcotráfico puro y duro, aliado natural de Iván Cepeda, a sus anchas desde su zona de despeje”, agregó Valencia.

¿Quiénes son los cabecillas cuyas órdenes de captura podrían levantarse?

De acuerdo con la resolución promulgada por el Gobierno Nacional y revelada por la emisora Blu Radio, la petición para suspender estas órdenes de captura se daría en medio de los diálogos que se han mantenido con el Clan del Golfo.

Así mismo, advirtieron que la intención del Ejecutivo es conseguir que haya un sometimiento a la justicia y un eventual desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales.

En ese sentido, la resolución advierte que el Gobierno Nacional podrá acordar con voceros de las estructuras armadas que sus miembros se ubiquen en zonas específicas: “ha de considerarse que quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que tienenfines de extradición“.

El documento, con fecha del 29 de abril, advierte que la petición para suspender las órdenes de captura cobijará a los siguientes integrantes del grupo armado: