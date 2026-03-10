Negligencia médica en Salud Total: Un joven de 24 años estaría a punto de perder su ojo por falta de atención de la EPS

Johann Sebastián Sánchez lleva una semana luchando contra una infección en su ojo derecho que lo tiene al borde de perderlo y de sufrir una meningitis a causa de la falta de atención por parte de la EPS Salud Total. Su familia se puso en contacto con Publimetro Colombia buscando ayuda ante la falta de respuesta por parte de la entidad de salud y denunciando una presunta negligencia médica por parte de la EPS Salud Total.

El ‘viacrucis’ de Johann Sebastián y su familia empezó el lunes 2 de maro en la noche, cuando el joven llegó a su casa de trabajar y le dijo a su madre que tenía un dolor de cabeza muy fuerte, el cual también le estaba afectando su ojo derecho. Su mamá, como haría cualquier persona en esta situación, le dio un acetaminofen, pensando que el dolor de cabeza no era de mayor gravedad.

Sobre la media noche del lunes su hijo le insiste en que el dolor se ha intensificado y no puede dormir, por lo que deciden salir a urgencias de la Clínica Virrey Solis. Según comentan, Diana Solis, madre de Johann, ese día no los quisieron atender “porque mi hijo tenía todos los signos vitales estables. Nos dijeron que no era una urgencia. Que nos fuéramos para la casa y pidiéramos una cita con la EPS”.

La familia, desconcertada, regresó a su casa e intentaron retomar la rutina el martes 3 de marzo y solicitaron la cita médica, la cual fue programada para el miércoles 4 de marzo a las 2:00 p.m., pero el dolor de Johann se intensificó al nivel que tuvo que pedir permiso en el trabajo para salir temprano. Llegó a casa y se recostó, esperando que el miércoles el dolor hubiera desaparecido.

La situación fue totalmente contraria, el joven amaneció con un dolor aún más fuerte y con una leve inflamación en el costado derecho de la cara; es más, el ojo derecho también amaneció inflamado y con un tono rojizo. "Mami, no puedo del dolor, siento que la cabeza me la estuvieran oprimiendo por dentro“, fueron las palabras del joven. En la cita médica que ya tenían programada el doctor dice que el joven desarrolló una sinusitis, por lo que le manda medicamentos para que se trate en su casa.

Un tratamiento que no fue efectivo y la situación empeoró rápidamente

Aunque Johann inició el tratamiento inmediatamente la noche del miércoles su situación de salud empeoró. Sobre la media noche el dolor ya no lo dejó dormir y la inflamación en su rostro empeoró en el ojo y se esparció desde la frente hasta debajo del pómulo. Junto a su madre salieron nuevamente a urgencias, pero esta vez si fue atendido y lo hospitalizaron.

En la clínica les indican que por el estado de salud de Johann, quien aparentemente se infectó con una bacteria y está en riesgo de perder el ojo derecho, debe ser trasladado a una institución de nivel 4 para que especialistas lo atendieran y para que le realizaran un TAC.

El traslado se dio hasta el jueves en la tarde al Hospital San Carlos, pero lo que le dijeron los doctores a la madre de Johan la desconcertó: "Pero mamita, yo no entiendo por qué lo remitieron acá si nosotros acá no tenemos la especialidad de oftalmología“. Por esta razón desde el hospital les dijeron que iban a tramitar otra remisión, esta vez para la Clínica Nogales, la Fundación Santa Fe, el Hospital San Ignacio o el Hospital San José Centro.

La familia lleva cinco días esperando por una remisión que no llega

Han pasado cinco días desde que le dieron esta razón a la madre de Johann, todos los días pregunta y le dicen que aún no han aceptado la remisión en las otras instituciones. Ella llama a Salud Total y asegura que tampoco le dan solución, es más, asegura que en una de las llamadas le aprobaron una remisión a la IPS SOS, que resulta ser un centro de citas médicas, no un centro asistencial de nivel 4, que es lo que necesita Johann.

La familia de Johann teme por la integridad de su hijo porque los médicos le han asegurado que entre más tiempo pase sin un tratamiento especializado el riesgo de perder el ojo es mayor, es más, Johann podría desarrollar una meningitis que puede resultar mortal.

Por eso, los familiares del joven buscan ayuda en todas partes, han radicado dos quejas formales ante la Superintendencia de Salud, que a la fecha no han sido resueltas. Han solicitado apoyo en la Secretaría de Salud de Bogotá, pero les dicen que no pueden hacer mucho porque la ocupación de los hospitales de la ciudad es alta.

Una luz de esperanza se encendió tras una tutela

La única respuesta efectiva que han recibido es a una tutela interpuesta ante el juzgado 38 penal municipal; en este le ordenan a la EPS Salud Total realizar el traslado de Johann a un centro de salud nivel 4 en un tiempo máximo de dos días.

Desde Publimetro Colombia nos comunicamos con EPS Salud Total, pero la respuesta entregada al medio es que desde la entidad no entregan comunicados sobre casos en específico, que su labor se limita a intentar gestionar de manera interna el caso.

Finalmente, Johann, de 24 años, espera en una cama de hospital a que la EPS Salud Total lo remita a un centro asistencial de nivel 4. Su esperanza está en no perder la vista y retomar sus estudios de Maquillaje Profesional, los cuales financia con su trabajo cono vendedor en una cadena del país.