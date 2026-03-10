De la Espriella prometió no salir del país en 4 años si es presidente y dijo qué pasaría con agenda internacional

En la mañana de este martes 10 de marzo el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció quién será su fórmula de cara a la primera vuelta que se celebrará a finales de mayo de este año. Se trata del exministro de Hacienda y Comercio José Manuel Restrepo, quien tendría a su cargo buena parte de la agenda internacional, según reveló el propio De la Espriella en una reciente entrevista.

En conversación con Noticias Caracol, Abelardo de la Espriella indicó que está dispuesto a permanecer en el país durante los cuatro años de su mandato si resulta elegido presidente.

“Creo que como vicepresidente, insisto, puede desarrollar una agenda internacional muy importante, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Yo he dicho, y voy a cumplirlo, que no voy a salir de Colombia en cuatro años. Voy a despachar desde cada uno de los 32 departamentos de la patria con un Puesto de Mando Unificado (PMU)”, explicó De la Espriella en la entrevista.

Según explicó, su objetivo será conseguir que se resuelvan los principales problemas que tienen los ciudadanos en las regiones de Colombia.

“Teniendo en cuenta que yo voy a despachar desde cada una de las regiones de Colombia, necesito un vicepresidente que me ayude con el canciller a hacer la agenda internacional, la agenda económica. El doctor Restrepo tiene el mejor perfil para eso, sin duda alguna”, concluyó Abelardo de la Espriella.

José Manuel Restrepo explicó cuál será su misión como fórmula vicepresidencial

El exministro Restrepo dio detalles de las razones que lo llevaron a unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella. Entre otras cosas, sostuvo que quiere generar unidad y no división.

“Este no es un momento para pensar porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Es un momento en donde tenemos que gastarnos todos el liderazgo para recuperar las libertades y la democracia”, sostuvo Restrepo en conversación con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, señaló que deben recoger las opiniones de quienes piensan distinto.