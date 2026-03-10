“Igual debe pasar con alias Calarcá”: Fico celebró que dieron de baja a alias Ramiro del frente 18 de las disidencias en Antioquia

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alias Ramiro, dado de baja en combate en Ituango. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia / Tomada de Teleantioquia)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la operación militar en la que fue abatido alias “Ramiro”, cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia.

A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a las Fuerzas Militares por el resultado y pidió continuar las acciones contra otros jefes de estos grupos armados ilegales.

Fico pide a las fuerzas armadas dar de baja a alias Calarcá

“Felicitaciones General. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares, al Ejército y a la Fuerza Aérea por neutralizar la amenaza que significaba alias ‘Ramiro’ del frente 18 de las Farc. Igual debe pasar con alias ‘Calarcá’ del frente 36 de las Farc. Adelante”, escribió Gutiérrez al responder un mensaje del general Hugo Alejandro López, en el que informaba sobre el resultado de la operación militar en el municipio de Ituango.

De acuerdo con el reporte de las Fuerzas Militares, alias Ramiro fue neutralizado durante una operación conjunta de interdicción aérea y asalto aéreo desarrollada en zona rural de Ituango, Antioquia. En el operativo, que contó con la participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tropas del Ejército, murieron siete integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción conocida como “Mordisco”.

Las autoridades señalaron que alias Ramiro era el principal cabecilla de esta estructura criminal con injerencia en los municipios de Ituango y Valdivia. Según información oficial, llevaba más de 22 años en la organización y tenía orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

En su prontuario se le atribuyen hechos como el desplazamiento forzado de 38 campesinos en la vereda El Cedral, en Ituango, así como el asesinato de civiles señalados de colaborar con el Clan del Golfo.

También habría sido responsable del ataque ocurrido en la vereda La Coposa, en Valdivia, donde murieron seis soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24, y de ataques con drones contra una estación de gasolina en Ituango durante 2026.

Durante el operativo también fue capturada una mujer que sería hermana de alias Ramiro, quien resultó herida y recibió atención médica inmediata, según informaron las autoridades en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Con esta acción, las Fuerzas Militares aseguran que se debilita de manera significativa la estructura criminal responsable de múltiples acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública en el norte de Antioquia.